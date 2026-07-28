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民眾黨立法院黨團今（28）日點名陸委會及僑委會「假考察真觀光」，批評僑委會委員長徐佳青考察報告僅有5頁爛到爆。對此徐佳青痛批，立委居然只會上網叫助理下載報告，為什麼網路上報告只有幾頁？怎麼可能把所有細節放在上面是要給中共看嗎？任何有常識的人都知道，公開資訊要做隱蔽性處理，如果立委來索資都會給詳細的版本，「如果這幾位委員不知道怎麼當立委，今天可以教他們」。民眾黨立委今日召開記者會點名陸委會及僑委會「假考察真觀光」，批評考察報告只有幾頁，對此徐佳青痛批，自己就作為一個長期曾經在民意機構服務的人來說，要攻擊或質詢之前，基本功課不是應該先做好嗎？如果連索資也不索資，連資料也不想要詳細研讀，就胡亂看報紙噴口水、製造假訊息謠言，難道叫監督嗎？對於民眾黨指控，徐佳青說，自己只能說「嗤之以鼻」，這幾位民眾黨立委都是新科立委，好幾個在學術界擔任過教授，想必也寫過論文吧？要寫論文以前，難道不用先收集資料、分析資料、找出理論，然後完成自己的報告嗎？沒有看出來他們有做這樣的功課。徐佳青說明，自己在4月22日到5月18日這段行程當中，跑了7個國家，非常的辛苦，總共只有她一個人跑，一個人也沒有帶，而在這過程中，都是請當地同仁支援，很多行程還都坐經濟艙，浪費什麼錢？徐佳青怒嗆，民眾黨立委居然只會上網，叫助理下載報告，那報告當然只有幾頁，很簡單，怎麼可能把所有細節行程放在上面是要給中共看嗎？任何稍微有常識的人都知道，公開資訊要做隱蔽性處理，如果立委來索資都會給詳細的版本，「如果這幾位委員不知道怎麼當立委，今天可以教他們」。徐佳青強調，所有的資料僑委會都願意被索資，而且一向都交代同仁，要把所有資料完整地整理好，隨時立法部門要來索資時候不能有所隱蔽，這是作為行政單位本來就該有的態度，甚至如果這資料是有涉及機密，都願意首長親自帶過去解釋，就是避免把某些重要的機密訊息被對岸掌握。難道現在的立委都不知道怎麼做功課了，只有看報紙、看媒體就可以信口開河嗎？還是一覺醒來，接到對岸的指示就開始放炮了？