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衛福部公布中聯油脂苯駢芘超標調查報告，點出該案在原料管理與製程檢驗上有多項缺失。台中市議員吳佩芸今(28)日在議會質詢指出，此報告凸顯政府食安管理制度出現嚴重漏洞，若主管機關持續將把關責任推給「業者自主檢驗」，未來食安風暴恐將不斷重演。吳佩芸指出，中聯事件最令人匪夷所思的是「同一批油品竟出現截然不同的檢驗結果」。從業者自主檢驗、SGS初驗、南僑檢驗，到後續再次委託愛之味及SGS，竟陸續得出「合格」、「超標2倍」及「超標4倍」等懸殊數據。她強調，這已非單純的油品污染，而是徹底重創現行檢驗制度的公信力。吳佩芸進一步點出業界所謂的「Golden Sample（黃金樣本）」潛規則，即業者可能刻意挑選能通過檢驗的完美樣本送驗。她質疑，若政府抽驗的不是實際流入市面的產品，或是抽樣過程遭人為操作，再嚴密的檢驗制度也形同虛設；主管機關應澈底徹查取樣過程與第三方實驗室，而非僅要求業者寫報告說明。對於事件爆發後，中央食藥署與地方衛生局皆強調「業者為食安第一責任人」，吳佩芸痛批，此舉是淡化政府主動監督的職責。她呼籲政府應重新檢討「食品安全衛生管理法」，針對民生必需的高風險油品建立更積極的官方抽驗機制，包含提高頻率、建立隨機抽樣及封樣機制，甚至評估逐批或定期檢驗。對此，衛生局長曾梓展承諾，未來在法規許可下將擴大檢驗量能，並深入廠區進行隨機抽檢，絕不再發生「廠商提供什麼就檢驗什麼」的被動狀況。市長盧秀燕也明確表態，未來食用油脂不應僅交由業者自主檢驗，市府將研擬比照「藥品管理」的高標準模式，由主管機關主動加強把關，以安民心。吳佩芸最後重申，食安制度不該建立在「相信業者會誠實」的薄弱前提上，唯有透過政府更積極、科學且透明的監督機制，才能真正守護民眾的飲食安全。