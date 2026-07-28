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王鴻薇狠酸：衛福部長越換越糟糕

全面下架會沒東西吃？陳時中：分層下架符合科學

行政院政務委員陳時中昨（27）日親自出席衛福部記者會表示，中央從接獲通報後即啟動停工、裁罰與分層下架措施，過程公開透明，並不存在怠惰或蓋牌情況，更強調若第一時間採取全面下架，「大家很快就沒東西吃了」。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，陳時中的說法根本是「挑戰人民智慧的幹話」，並質疑民進黨政府是否打算再由陳時中回鍋接掌衛福部。王鴻薇質疑，就算沒有大豆沙拉油，難道沒有葵花油、橄欖油、豬油可以用嗎？她不滿陳時中竟用「全面下架會沒東西吃」作為回應，直言根本是「離譜的幹話」。王鴻薇進一步批評，725凱道被支持者塞爆後，民眾對政府處理癌油事件的不滿已經升高，但執政黨卻沒有正面回應民意，還試圖透過「斷尾求生」方式止血。王鴻薇直言，民進黨是否想讓現任衛福部長石崇良承擔責任下台，再由曾任衛福部長的陳時中重新接任。不過，她也狠酸，陳時中此次面對癌油事件的說法，儼然是挑戰所有人民的智慧，反而讓外界看到「衛福部長恐怕是越換越糟糕」。面對外界質疑政府是否延誤處理、甚至有蓋牌嫌疑，陳時中昨日在衛福部記者會上強調，食藥署6月底接獲通報後，第一時間已啟動相關應變，包括要求業者停工、裁罰，以及依風險程度採取分層下架措施，中央與地方政府皆投入大量人力處理，並不存在行政怠惰。此次爭議焦點在於「第一層、第二層分階段下架」以及20%標準，未來若再遇到類似狀況，是否應改採全面下架？陳時中認為，食安管理必須依照科學風險評估，若採取全面下架取代分層下架，如此一刀切的措施，「大家很快就沒東西吃了」，此做法無論在台灣或國際間均不可行。