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好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的女兒舒莉克魯斯20歲了！跟父親分開生活多年的她，成年後做的第一件事是跟爸爸切割，捨棄陪伴多年的父姓「Cruise」，改以母親的中間名作為新姓，以「Suri Noelle」展開全新人生。根據《Page Six》報導，舒莉2024年10月在就讀卡內基美隆大學期間，就使用「Suri Noelle」完成選民登記，由於當地規定必須用法定全名登記，間接證實她早已把自己的姓氏改掉。值得一提的是，舒莉早在2024年6月高中畢業典禮時，她就在畢業手冊上署名「Suri Noelle」，當時就引起外界熱議。外界認為這是舒莉與爸爸湯姆克魯斯劃清界線的行為，2012年湯姆克魯斯與凱蒂荷姆斯離婚後，舒莉一直由媽媽獨自扶養，知情人士透露，舒莉此舉是想要感謝一路以來辛苦扶養自己的媽媽，同時也希望擺脫「星二代」標籤，以全新的身分迎接人生下一個階段。目前舒莉正在卡內基美隆大學主修音樂劇表演，積極參與校內外演出，希望追隨母親腳步進軍演藝圈，隨著正式改名消息曝光，也代表她想用自己的名字，而不是世界知名的爸爸光環，打造自己的人生。