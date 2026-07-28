七年一瞬間就過了，對於每天期待漫畫更新的粉絲來說實在遠遠不夠，由漫畫家 のり伍郎創作、擁有許多忠實讀者的全彩戀愛喜劇漫畫《今泉家似乎變成辣妹的聚會所了》，簡稱《今泉家》即將迎來完結。近日公開第8集最新預告，預計將於10月推出，最終卷內容將多達100頁。由於作者早在去年便預告第8集就是系列最終卷，讓不少粉絲感嘆「青春真的要結束了」。
男主家變成辣妹聚會所 全彩漫畫累積高人氣
《今泉家》故事描述長相秀氣的男高中生今泉慶太，因父親希望他培養男子氣概，開始獨自生活。沒想到家裡卻逐漸成為班上三位辣妹經常聚會的場所，隨著劇情推進，主要角色更增加至五人，描寫眾人充滿曖昧、搞笑又溫馨的同居日常。
作品自2019年推出第1集以來，以全彩繪製、細膩人物互動及青春戀愛喜劇風格受到許多讀者喜愛，也帶動「辣妹常跑到男主角家中」的同類型創作風潮，至今仍被不少漫畫迷視為代表作品之一。
作者宣布最終卷100頁 粉絲不捨「一個時代結束了」
作者のり伍郎在社群平台公開第8集預告，表示目前預定於10月發售，並透露最終卷將收錄100頁內容，希望替這部作品留下完整結局，也代表歷時約7年的連載進入倒數。
《今泉家》憑藉全彩作畫、鮮明角色設定與輕鬆日常氛圍，在戀愛喜劇漫畫中擁有極高人氣，也是不少讀者心中的經典辣妹系作品。消息曝光後，不少讀者紛紛留言表示，「終於等到，但又捨不得看」、「一個時代結束了」、「希望每個角色都有好結局」、「100頁根本誠意滿滿」、「陪伴好多年的作品要畢業了」。
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《今泉家》故事描述長相秀氣的男高中生今泉慶太，因父親希望他培養男子氣概，開始獨自生活。沒想到家裡卻逐漸成為班上三位辣妹經常聚會的場所，隨著劇情推進，主要角色更增加至五人，描寫眾人充滿曖昧、搞笑又溫馨的同居日常。
作品自2019年推出第1集以來，以全彩繪製、細膩人物互動及青春戀愛喜劇風格受到許多讀者喜愛，也帶動「辣妹常跑到男主角家中」的同類型創作風潮，至今仍被不少漫畫迷視為代表作品之一。
作者のり伍郎在社群平台公開第8集預告，表示目前預定於10月發售，並透露最終卷將收錄100頁內容，希望替這部作品留下完整結局，也代表歷時約7年的連載進入倒數。
《今泉家》憑藉全彩作畫、鮮明角色設定與輕鬆日常氛圍，在戀愛喜劇漫畫中擁有極高人氣，也是不少讀者心中的經典辣妹系作品。消息曝光後，不少讀者紛紛留言表示，「終於等到，但又捨不得看」、「一個時代結束了」、「希望每個角色都有好結局」、「100頁根本誠意滿滿」、「陪伴好多年的作品要畢業了」。