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神廟切割：不知情且當時無僧侶在場

印度一名男子同時與3名女子舉行印度教傳統婚禮，這3位女子是一對親姊妹以及她們的表親，從小一起長大，聲稱不願意分開生活所以嫁給同一位老公。然而隨著影片在社群網路上瘋傳，引發外界對這樁婚姻是否合法的質疑。根據《新德里電視台》報導，據悉這3名女子分別為來自阿姆羅哈縣（Amroha）多里亞村（Dhoriya）的沙羅吉（Saroj）、薩維特里（Savitri）與桑托絲（Santosh）。其中兩人為親姊妹，另一人為她們的表親。新郎則是名為維卡斯（Vikas）的男子，他原本擔任這三名女子社群內容的攝影師，並在過去半年間經常在影片中飾演她們的「螢幕丈夫」。因此，婚禮影片最初曝光時，許多網友質疑這只是為了衝流量擺拍的企劃。然而，四人隨後共同親自出鏡澄清，強調這場婚姻絕非為了流量，而是「貨真價實」的決定。女子們受訪時表示，她們從小一起長大，無法接受婚後被迫分離。當得知家人開始為她們安排各自的相親對象時，她們感到無比痛苦。她們表示，「我們從小生活在一起，無法想像分開的日子。當意識到結婚會讓我們拆散時，我們甚至一度萌生短見。後來我們決定，與其尋死，不如一起生活並嫁給同一個人。我們都已經成年，這是我們出於自願做出的決定」。新郎維卡斯則回應稱，他理解這三位女子之間深厚的感情，為了尊重她們的心願，才決定答應這提議。面對網路上排山倒海的批評與謾罵，四人也公開呼籲網友停止言語霸凌。這起事件也引發了宗教場所的爭議。影片據悉拍攝於哈桑普爾（Hasanpur）當地神廟。然而，神廟管理委員會出面嚴正否認對此婚禮知情。神廟方表示，影片拍攝期間神廟正在進行翻修與美化工程，當時現場並無任何祭司或工作人員在場，管理層對該場所被用作拍攝此類儀式感到毫無所悉。部分印度教團體質疑該場婚姻的合法性及其對傳統宗教儀式的玷污；然而，亦有部分聲音認為，若涉事各方皆為具備完全行為能力的成年人，且在彼此同意的前提下決定共同生活，應屬於個人自由範疇。針對輿論撻伐，三姊妹隨後再發布影片反駁，並引用印度史詩與神話典故表示，「在古代，達沙拉夏王（King Dasharatha）同時擁有三位王后，難道那也被視為一種侮辱嗎？」然而，從法律層面來看，《1955年印度教婚姻法》明文禁止一夫多妻或一妻多夫制。該法第5條規定，有效的印度教婚姻前提為「締約任何一方在結婚時均不得有存活的配偶」。因此，印度教男性在法律上無法同時與多名女性建立合法婚姻關係，第一任配偶存續期間的二次婚姻在法律上均屬無效。相關行為有可能面臨重婚罪的刑事追訴。當地警方透露，已經約談了4人與其家屬，正在展開調查，但目前尚未接獲正式投訴，所以未必會採取行動。