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▲呂文婉（如圖）有感而發說：「我真正想要的，不是追求更高的報酬，而是內心的安定。」（圖／呂文婉臉書）

台股今（28）日一片慘綠，收盤重摔逾2000點，讓不少投資者哀嚎連連。身為「股市小白」的媒體人呂文婉今（28）日在臉書上發文，透露自己聽了建議挪用一筆定存買了0050，結果今天打開帳戶發現帳面上的數字有點慘，讓她後悔表示：「早知道不要買。」呂文婉直言，這次的經驗讓她更認清了一件事，不是每一種好的投資方式，都適合每一個人。呂文婉透露自己過去幾乎不碰股票，然而前陣子終究沒能抵擋住大環境的氛圍，擔心「現在不投資，以後就會變成新貧族」，因此也跟著投入股市。呂文婉挪用了一筆定存買了0050，不過今天打開帳戶卻發現帳面上的數字有點慘，讓她直言第一個念頭竟然不是：「沒關係，要放長期。而是早知道不要買。」認為如果沒有做這個決定，現在還是穩穩領著定存利息，不用每天看著帳面起起伏伏，心情也跟著市場上上下下。一定很多人會說：「0050本來就是要放長期，不要只看一時的震盪。」對此呂文婉完全認同，但這次的經驗也讓她更深刻體會到：「不是每一種好的投資方式，都適合每一個人。」別人或許有風險承受能力，但自己未必適合。呂文婉有感而發說：「我真正想要的，不是追求更高的報酬，而是內心的安定。」認為有人適合炒股、有人適合ETF、有人適合房地產，也有人適合定存，沒有哪一種方式最好，只有哪一種方式最適合自己。呂文婉在文末表示：「人生走到這個階段，我想要的，不是每天盯著紅紅綠綠的數字，而是每天都能睡得著、吃得下、心情平靜。」直言投資沒有標準答案，不必羨慕別人的獲利，也不必複製別人的方式，找到適合自己的節奏，安心過好每一天，才是最好的投資。