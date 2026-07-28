我是廣告 請繼續往下閱讀

五大優勢：產權單純、臨路門面等

港務公司釋出基隆市暖暖區內約2,207坪土地招商，基隆港務分公司主任秘書林健朋指出，當地大規模開發時機尚未成熟，短期以生活機能為目標，規劃引進民生零售與複合式餐飲等商場零售業，具有曝光度佳、稀有大面積釋出等五大優勢。港務公司基隆分公司推「東暖新村北側土地招商案」，基地位在基隆市暖暖區源遠段506地號等8筆土地，為住三用地。林健朋說，規劃以整體全租模式，引進優質業者打造全新複合式零售商場、快速填補暖暖地區消費缺口；待業者提供投資意向書後，預計2至3個月後啟動招商。林健朋表示，首先，該案為完整全空地，產權單純且規劃彈性極高；基地共分為4大區塊（含臨內道路配置），土地使用分區為第三種住宅區（住三），建蔽率50%、容積率250%。再者，港務公司自有大面積住三用地極為罕見，具備「不可複製」的地段獨特性與長期布局價值。第三，林健朋說，該基地擁有絕佳的臨路門面，空間尺度完整，極具吸睛效益，是企業建立品牌形象與國際門面的首選。第四，當地極具商業開發潛力，無論是打造文創、零售商場、複合式商業聚落、主題型展館，或是引進大型便利商業設施，皆能完美滿足周邊消費需求。最後，投資成本可見度高；合作模式可採「單一企業整體承租開發」或「主承租方規劃多品牌進駐」。