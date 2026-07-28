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湯茹婷：政治攻擊忽視了居民憂慮遷村後恐還得背負房貸

湯茹婷：中央應拿出足夠資源讓居民安心遷村

高雄大林蒲遷村議題引爆前鎮、小港區議員參選人隔空交鋒。民進黨參選人黃敬雅批評，當地居民長年承受重工業汙染，是國民黨長期執政留下的爛攤子，直到民進黨政府上任後才實質啟動遷村，並由中央核定逾800億元經費。對此，無黨籍議員參選人湯茹婷昨（27）日反批，黃敬雅藉地方重大議題進行政治攻擊，卻忽視居民最在意的「搬得起、住得起」，以及憂心現行補償低於遷址區房價，未來重建家園仍須負擔高額差額，甚至背上房貸；她並指出，中央應拿出足夠資源改善遷村條件，而非讓議題淪為選舉口水。針對黃敬雅批評，湯茹婷表示，大林蒲遷村究竟是真的設身處地為人民著想，還是只有滿腦子的選舉算計？這些年她持續關心、參與大林蒲遷村議題，居民至今仍充滿憂慮，黃敬雅卻消費遷村議題進行政治攻擊，最後被忽視的，仍是居民對未來的深沉憂慮。湯茹婷指出，黃敬雅刻意將總預算與大林蒲遷村混為一談，但居民最在意的是「搬得起、住得起」，確保未來生活不會因遷村而更加辛苦。許多居民擔心，現行補償標準低於遷址區房價，未來重建家園仍須負擔高額差額，甚至背負房貸。湯茹婷表示，身為前鎮、小港區議員參選人，最重要的工作就是替地方爭取更多資源、反映居民需求，而不是遇到居民最在意的補償問題時選擇噤聲，反而將矛頭指向替居民爭取更多補償的人。她也質問，2023年至2026年至少舉辦7場大林蒲說明會，黃敬雅人在哪裡？是否聽過現場憂慮、抗議的聲音？湯茹婷也批評，高雄市長參選人賴瑞隆一再宣稱最關心大林蒲發展，但在遷村前最重要的地方活動時，卻僅派代表到場，自己忙著替同黨市議員參選人站台、成立後援會拚選舉。究竟是大林蒲鄉親的權益重要？還是個人的選舉重要？相信高雄市民都看在眼裡。湯茹婷強調，大林蒲遷村攸關當地居民未來數十年的生活，不應淪為政治口水工具。地方真正需要的是中央拿出足夠資源，讓居民安心搬遷，不必因遷村而背負沉重債務，真正落實居住正義。湯茹婷呼籲民進黨參選人，與其急著攻擊藍營市長參選人，不如認真傾聽居民最真實的需求，站在居民立場替地方爭取更好的遷村條件，這才是競選地方民意代表該做的事。