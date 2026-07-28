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▲蘋果一夕反超輝達 市值王座易主（圖／路透社／達志影像）

科技股龍頭易主戲碼再度上演！蘋果公司股價27日在紐約證交所寫下歷史新高，市值一舉衝上約4.94兆美元（約合新台幣152兆元，約合800兆日圓），成功超車美國半導體巨頭輝達（NVIDIA），重新奪回寶座。這也是蘋果自2025年5月以來，時隔近15個月首度以收盤市值重返世界第一。AI投資過熱疑慮拖累半導體股 蘋果謹慎態度反成優勢這波市值大洗牌的背後，其實與市場對人工智慧（AI）投資是否過熱的疑慮脫不了關係。近期半導體相關類股普遍表現疲弱，反倒是蘋果過去對AI投資一向採取相對保守謹慎的策略，如今在市場氣氛轉為觀望之際，意外獲得投資人青睞，股價逆勢走高。蘋果股價當天收在336.91美元，較前一週上漲1.2%，順勢推升市值站上全球之巔。輝達股價重挫5% 市值蒸發逾2500億美元相較之下，輝達的表現就顯得慘淡許多。當天輝達股價下跌5.0%，收在196.51美元，市值也從上週末約5兆美元的高點，一口氣滑落到約4.75兆美元，短短幾天蒸發金額相當驚人。外界分析，輝達股價會重挫，與市場傳出該公司正考慮替OpenAI的資料中心計畫提供貸款擔保有關。這項消息一出，立刻引發投資人對這筆投資究竟能否帶來對等回報的質疑聲浪，也連帶衝擊市場信心。科技股王座爭奪戰再起 後續走勢牽動全球投資人神經蘋果與輝達這場「全球市值一哥」的拉鋸戰，近一年多來可說是你來我往、互有領先。這次蘋果能重返寶座，除了自身股價強勢表態外，市場對AI投資熱潮是否即將降溫的擔憂，同樣扮演了關鍵推手角色。接下來雙方能否持續纏鬥、誰能笑到最後，勢必牽動全球投資人的神經，值得持續關注後續發展。