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▲現任ESPN評論員坎蒂（Chris Canty）更直言，柯瑞的生涯結局恐將復刻科比。（圖／取自金州勇士 X）

▲柯瑞依然能繳出菁英級數據，上季場均得分26.6分、有效命中率58.7%、勝利貢獻值4.1、替補替換價值2.5。（圖／取自金州勇士 X）

金州勇士在休賽季的補強接連碰壁，儘管未能引進超級巨星，當家球星柯瑞（Stephen Curry）依舊展現出對球隊的絕對忠誠。然而，隨著球隊競爭力下滑，外界開始將柯瑞的處境與洛杉磯湖人傳奇球星科比（Kobe Bryant）的生涯末期相提並論。對此，美國體育媒體撰文強烈反駁，直指勇士高層若以對待晚年科比的方式來「強制」柯瑞養老，將是一個完全錯誤的決策。ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在談及勇士現況時表示，他沒有看到任何柯瑞想離開金州勇士的跡象，但球隊目前確實處於十字路口，發展陷入停滯。「勇士並非沒有嘗試過，他們當初甚至願意拿出4個首輪籤去追求正值31歲巔峰的阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但公鹿最終選擇與波士頓或邁阿密談判，將他交易至熱火。」查拉尼亞指出，這對柯瑞來說絕對是種煎熬。就像生涯末年的詹姆斯（LeBron James）一樣，柯瑞依然渴望總冠軍，但他希望在勇士實現這個目標。既然選擇留守金州，他就必須接受球隊目前面臨的種種坎坷。前NFL球員、現任ESPN評論員坎蒂（Chris Canty）更直言，柯瑞的生涯結局恐將復刻科比：「球隊整體戰績慘澹，但球星依然在生涯末年留下許多精彩的個人瞬間，柯瑞似乎正在走向相似的局面。」針對這股「柯瑞科比化」的論述，美媒專欄作家阿克利（Joey Akeley）撰文痛批勇士高層的策略。他指出，將柯瑞的處境與2013年後的湖人相提並論有兩大盲點。首先，柯瑞目前的競技水準遠高於生涯末期的科比。科比在2013年遭遇阿基里斯腱斷裂的重傷，生涯最後三季場均僅有18.9分，有效命中率（eFG%）41.1%，勝利貢獻值（Win Shares）甚至跌至-0.6。反觀柯瑞，上賽季他雖然因傷缺席部分比賽，但依然能繳出菁英級數據，場均得分26.6分、有效命中率58.7%、勝利貢獻值4.1、替補替換價值2.5。阿克利強調：「只要柯瑞能穩定出賽，他依然是聯盟前20大的頂尖球員。將他當作正在嚴重衰退的球員來對待，並藉此保留首輪籤，完全是不合理的。」其次，勇士不具備當年湖人在自由市場上的吸引力。湖人當年選擇保留選秀權、清理薪資空間，並在幾年後成功吸引詹姆斯加盟，順利完成重建並奪冠。這套策略之所以奏效，是因為洛杉磯具備強大的地理優勢，且湖人擁有17座總冠軍的歷史底蘊。阿克利直言：「勇士老闆拉科布（Joe Lacob）或許認為，勇士近年拿下4座冠軍且是聯盟市值最高的球隊，就能與湖人平起平坐。但事實是，灣區並沒有洛杉磯那樣的全國性吸引力，且如今NBA的自由市場幾乎已經『名存實亡』。」文章最後警告，如果勇士高層為了清理2027年的薪資空間，抱著能在自由市場簽下尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）這種不切實際的幻想，而繼續浪費柯瑞的巔峰期，那將是巨大的錯誤。柯瑞依然具備帶領球隊在季後賽走得更遠的實力，勇士不該讓他重演科比晚年的悲劇，而是應該積極透過交易為這位兩屆MVP找來強力的幫手。