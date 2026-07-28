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規模7.1強震後2分鐘再搖 最大震度5弱

半小時內至少連震6次 熊本持續出現震度4、3

官邸震後1分鐘成立對策室 緊急團隊蒐集災情

木原稔將開臨時記者會 說明政府應變情況

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度達7後，當地地震活動仍相當頻繁。地震發生僅2分鐘後，熊本地區隨即又出現規模4.5、最大震度5弱地震；截至下午4時50分左右，不到半小時內已接連發生至少6次地震，最大震度介於2至5弱。目前日本政府已設立官邸對策室，內閣官房長官木原稔預計召開記者會說明最新狀況。日本時間28日下午4時27分、台灣時間下午3時27分左右，熊本縣熊本地區發生規模7.1強震，震源深度約10公里，熊本縣宇城市與冰川町觀測到日本震度分級最高的震度7。但在這起地震發生僅約2分鐘後，熊本地區下午4時29分又發生規模4.5地震，震源深度極淺，最大震度達5弱，讓當地居民再次感受到明顯搖晃。根據地震觀測資料，熊本地區在規模7.1地震後持續發生多起地震。下午4時39分，熊本地區發生規模4.2地震，最大震度4；下午4時42分再發生規模3.8地震，最大震度3。下午4時45分左右，熊本地區又觀測到規模4.0、最大震度3地震，同一時間也另有一次地震觀測到熊本縣震度3，但規模與震央等詳細資料尚未公布。到了下午4時50分，熊本縣天草、蘆北地區又發生規模3.4地震，最大震度2。換言之，從規模7.1地震發生後至下午4時50分，不到半小時內已接連出現至少6次地震。面對熊本縣發生震度7強震，日本政府迅速啟動災害應變機制。日本政府於當地時間下午4時28分，也就是地震發生約1分鐘後，在首相官邸危機管理中心成立官邸對策室，著手蒐集各地資訊，並確認是否出現人員傷亡、建築物倒塌及交通中斷等災情。政府也召集由相關省廳官員組成的緊急參集團隊，在危機管理中心統整資訊，協調後續救災及支援工作。日本政府宣布，內閣官房長官木原稔預計於當地時間下午5時30分左右召開臨時記者會，說明目前掌握的災情、政府應變措施及後續警戒事項。由於熊本地區在規模7.1地震後短時間內持續發生多起地震，日本相關單位預料將持續呼籲民眾慎防強烈搖晃，並遠離受損建築物、圍牆及可能發生土石崩落的地區。實際傷亡與災損情況，仍有待日本政府及地方政府進一步確認。