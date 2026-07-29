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▲劉明昌認為，此篇聲明形同默認侵權，「如果真的沒有侵權的話，不可能拿不出任何紀錄。」（圖／HAHABABY臉書）

網紅蔡阿嘎的老婆二伯所經營的母嬰品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，許多日系品牌被點名，包括SOU・SOU、MARKEY'S、graniph等等，而昨（28）日二伯透過品牌官方IG帳號發表聲明，提到在快速開發過程，沒能完整保留設計紀錄，才會讓外界難以了解產品的發想過程，將來會透過影音方式與大家分享創作過程，不過二伯曾說設計靈感是和小孩一起塗鴉，總監禁慾也在金哈比內部群組表示有完整的開發流程，和這次的聲明產生出入，記者也詢問律師劉明昌，以及成衣業業者，分析這波爭議的看法。針對此次的抄襲爭議，HAHABABY與二伯、蔡阿嘎的共同聲明提到，意指當初為了快速開發，沒有留下設計的紀錄，之後會透過影片讓粉絲更加了解製作過程。不過這和二伯先前的回應有所出入，二伯曾說HAHABABY草創靈感是跟孩子們的塗鴉，以及開發一樣產品其實相當耗時，還在鏡頭前哽咽。不僅如此，總監禁慾也曾在金哈比會員提到，品牌內部有完整的開發流程，包含企劃、設計到打樣生產，聲明漏洞百出，再度掀起討論。而《NOWNEWS今日新聞》記者詢問善於公關處理的律師劉明昌，他提到該聲明最大的目的是為了「止血」，內容未承認也未否認抄襲，然而HAHABABY的聲明發出後，吸引一票死忠粉絲支持，留言喊期待他們回歸，還有人討論，服飾業都是這樣抄來抄去，究竟服飾業是否真的存在「抄襲」的產業文化？記者也實際訪問成衣業者，業界表示業界確實存在大量市場觀察與流行研究，後續品牌的做法，想必依舊會被拿放大鏡檢視，但無論如何，他們的聲明一貼出，依舊有大批粉絲喊加油，期待他們能以全新樣貌回歸，可見影響力依舊。