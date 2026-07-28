我是廣告 請繼續往下閱讀

日本九州今（28）日下午當地時間4點27分發生芮氏規模7.1強震，日本熊本縣觀測到最大震度7，JR九州公司表示，由於地震影響，九州地區所有列車服務，包括九州新幹線，均已暫停營運。初步資料顯示，震央位於熊本縣熊本地區，地震規模7.1，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。日本道路交通情報中心指出，截至下午4點50 分，包括九州道、栗野交流道至植木交流道區間，以及南九州道日奈久交流道至八代系統交流道等多條高速公路，目前均實施封閉禁行。 另據熊本機場官方網站消息，該機場已關閉跑道，目前尚無法預估何時能恢復營運。日本目前已針對有明海、八代海發布海嘯注意警報。各地陸續有災情傳出，但具體災損情況仍待更新。日本氣象廳表示，這是自兩年前1月能登半島地震以來，日本再次觀測到7級地震。在熊本縣，則是自2016年4月熊本地震以來，再次發生7級地震。