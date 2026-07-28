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▲日本九州熊本縣今天下午發生規模7.1強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲氣象署針對海嘯事件等級劃分。（圖／中央氣象署）

日本九州於今（28）日下午發生芮氏規模7.1強震，日本熊本縣更是觀測到最大震度7級，中央氣象署也接獲太平洋海嘯警報中心通報，並於下午3時43分發布海嘯消息。氣象署地震測報中心說明，日本九州島發生規模7.1地震，震央位於東經130.70度、北緯32.60度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。氣象署指出，對台灣來說，由於距離震央超過1000公里，因此海嘯波來到台灣時，波高不到0.3公尺的情況下，太平洋海嘯警報中心認為不會對台灣造成影響，但仍舊發布「海嘯消息」，並持續監控。針對海嘯，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。海嘯成因方面，地震測報中心說明，當地震發生在海底，且規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。引發海嘯大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等。大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。