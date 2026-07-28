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▲AAA 2026首波出演名單。（圖／翻攝自X）

Asia Artist Awards 2026（AAA）將於12月5、6日在高雄世運主場館登場，主辦單位今（27）日公開首波出演名單，由近期靠「抖胸舞」爆紅的ATEEZ、&TEAM、LNGSHOT打頭陣，消息一出立刻掀起粉絲熱議。AAA 2026首波公開第一波出演卡司，其中ATEEZ近日以第14張迷你專輯創下首週188萬張銷量，歌曲〈BAD〉抖胸舞舞蹈掀起全網模仿潮，今年也到台灣林口體育館開唱，展現帥氣、充滿實力的熟男魅力。第二組出演卡司則是HYBE旗下日本男團&TEAM，團內擁有台灣成員王奕翔（NICOLAS），2022年7月透過選秀節目《&AUDITION–The Howling》出道，目前由K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI共9位成員在日本、韓國兩地活動中，擁有超高知名度。第三組則為新生代男團LNGSHOT，是饒舌歌手朴載範親手培養的四人男團，成員包含Ohyul、Ryul、Woojin及Louis，並已於今年1月以單曲〈Moonwalkin'〉正式出道，以Hip-Hop歌曲，以及成員獨特唱腔累積人氣。AAA 2026將於12月5、6日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，將由IVE張員瑛、池昌旭攜手ZEROBASEONE隊長成韓彬擔任MC，三人組合讓粉絲期待典禮互動。