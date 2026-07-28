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郭台銘近來因和女球友過從甚密頻登上新聞版面，曾馨瑩去年還曾發文，以灰姑娘為例，指困境中依舊要保持善良，沒想到夫妻倆的感情狀況還沒釐清，大女兒妞妞就被直擊回台灣打工賺零用錢，還安排了慈善活動，行程滿檔。根據《鏡週刊》報導，郭台銘和曾馨瑩的16歲女兒妞妞近來被直擊和朋友聚會，一行人去買手搖飲，有說有笑看起來心情相當不錯。身為首富的女兒，妞妞暑假一樣要打工賺零用錢，還要跟著媽媽一起做公益，安排了慈善活動，去年她曾跟媽媽一起到台東擔任志工，教偏鄉孩童寫程式、組樂高，今年還到美國參加FRC機器人競賽，拿下影響力大獎。郭台銘年過70捲入桃色風波，和女球友過從甚密，還在公園熱線聯絡感情，據傳曾馨瑩為此心情鬱悶，免疫系統失調，關節腫脹，而曾馨瑩去年曾在社群平台發文，「Cinderella（灰姑娘）最打動人的地方，不只是她最後得到幸福，而是她在困境中依然選擇善良與希望，不讓仇恨吞噬自己，相信世界仍有光明，也相信自己值得美好。」被指是早知道婚姻的狀況。而近來傳出，郭台銘在緋聞爆發後，時隔一個月終於主動安撫曾馨瑩，關係逐漸破冰，不過兩人仍未一同現身公開場合，首富的家務事仍備受關注。