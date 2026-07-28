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日本九州於今（28日）下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，震央位於日本熊本。最大震度7。稍早日本社群平台瘋傳熊本城內有石牆大面積崩塌。熊本城官方也發出聲明宣布緊急關閉。根據日本氣象廳觀測資料顯示，規模7.1地震發生在熊本縣熊本地方，震源深度僅10公里，九州地區感受到強烈搖晃，熊本縣宇城市、冰川町震度高達7級，熊本縣其他地區震度6強至6弱之間，本州中國地區以及四國都感受到搖晃。JR九州新幹線、普通列車全線暫停行駛。日本氣象廳已經發布海嘯注意報，有明・八代海一帶將有可能出現1公尺左右的海嘯。這起地震也讓熊本城傳出石牆倒塌災情，許多日本民眾在地震當下正在熊本城內，在地震強烈搖晃之下，熊本城石牆就在眼前崩塌。熊本城官方稍早也發出公告，因剛才發生的熊本地震影響，今日的營業暫停，請民眾以自身安全為優先。