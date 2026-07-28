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41歲NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）今夏以2年800萬美元重磅降臨費城76人隊，與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及布朗（Jaylen Brown）組成豪華的奪冠陣容。新賽季開打在即，詹姆斯近日在個人社群曝光最新健身影片，不僅凌晨4點就開始魔鬼訓練，他那因長年高強度對抗而嚴重變形的雙腳，也再次成為球迷熱議的焦點。儘管已步入不惑之年，詹姆斯展現出的職業態度依然無人能及。他在個人社群分享動態，畫面顯示自己於清晨4點12分便出發、4點31分已抵達訓練場開始高強度重訓，隨後更與新隊友馬克西（Tyrese Maxey）一同在名訓練師強森（Chris Johnson）的指導下進行合體特訓。詹姆斯更轉發古代軍事名言《孫子兵法》惕勵自己：「勝人者有力，勝己者強。」展現持續對抗年齡增長與身體極限的強烈企圖心。76人隊總裁甘西（Mike Gansey）對此大讚：「我從高中就認識勒布朗，他是一位無可挑剔的職業球員、終極競爭者，更是個不知疲倦的工作狂。」除了訓練內容外，更有眼尖球迷將注意力放在詹姆斯的雙腳。有網友留言指出，他的腳趾變形還是那麼明顯，也讓過去曾在網路瘋傳的照片再次被翻出來討論。事實上，詹姆斯腳部變形並非新話題。早在數年前，一張拍攝於休假期間、踩在海邊的雙腳照片就在社群平台廣泛流傳，畫面中可見他的腳趾明顯外翻、關節突出。當時就有醫學及運動相關的專業人士指出，長年高強度比賽、頻繁急停變向、跳躍落地，再加上多年穿著比賽鞋，都可能讓職業籃球員出現拇趾外翻、關節變形等問題。不只是詹姆斯，許多NBA球星都曾因長年征戰出現足部變形，就連湖人傳奇中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）也曾公開自己的雙腳照片，自嘲職業生涯留下的「勳章」。