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民進黨桃園市長候選人黃世杰陸續拋出公車、托育、敬老卡升級等政見，桃園市府新聞處長羅楚東昨批評，相關政見未交代財源、執行方式與法規配套，形同「六大皆空」，質疑黃世杰「不只靠話術，也靠騙術」。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹今（28）日直批，張市府不唸書又想偷答案，羅處長連番發言，代表張善政市府不聽民意、不知民怨，只為了選舉為反對而反對黃世杰的六大政見。黃宣尹表示，黃世杰提出的六大政見是基層民眾的心聲，正因為是張善政市長做不好、做不到、沒有做，所以才需要黃世杰來做，羅楚東看到六大政見心急如焚，竟還抨擊前市長鄭文燦任內公共運輸市占率一路從104年的14.7%下降到111年的9.1%；他質疑，難道羅處長活在沒有疫情的平行時空？不知道是疫情的原因嗎？況且疫後張善政執政下，相關數據竟然還沒有恢復到疫情前水準，也被羅處長無視了嗎？黃宣尹指出，黃世杰提出政見，當然精算過相關預算，張善政市府團隊主政、掌管桃園市大筆預算，羅楚東不斷問預算哪來、夠不夠？這種自曝不認真的發言，真是誠實，但也讓人無言，「羅處長不唸書又想偷看答案，大家實在沒有義務替他做功課」。黃宣尹強調，黃世杰提出交通、育兒、福利、科技等六大政見，相信桃園市民都能有共感，也很清楚能夠帶領桃園更智慧、更友善、更共榮的市長是誰，「如果張市府連預算都不會算，就換黃世杰來擔任市長」。