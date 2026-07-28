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韓國izna於近日透過官方社群公開「2026 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?」巡演計畫，除宣布自9月起啟動巡演，更同步確認10月9日將於Zepp New Taipei舉行台北站，門票預計在8月23日下午3點於拓元售票開賣，更多票價資訊及購票細節，敬請關注光尚娛樂官方社群。「2026 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?」為izna出道後的首個正式演唱會系列。回顧去年（2025）11月於韓國及今年1月於日本舉行的粉絲演唱會「izna 1st FAN-CON [Not Just Pretty]」，門票皆全數售罄且一票難求，展現了強大的票房動員力！為回應歌迷支持，本次巡演出規格全面升級，將以頂尖燈光與視覺特效，結合張力十足的編排與曲目規劃，完整呈現成員魅力。 此次巡演涵蓋首爾、台北、馬尼拉、香港、新加坡及吉隆坡等6個地區，而台北站也將成為本次巡演的首場海外演出，izna成員對於首次台北演出倍感期待，將透過高規格製作與現場互動，展現團體獨有的表演爆發力。izna成員包含茉衣（MAI）、方智玟（BANG JEE MIN）、瑚瑚（KOKO）、柳莎朗（RYU SA RANG）、崔庭銀（CHOI JUNG EUN）及鄭世菲（JEONG SAE BI），團體自2024年11月發行首張迷你專輯《N/a》正式出道，以唱跳表現受到矚目。近期結束的第三張迷你專輯《SET THE TEMPO》中，主打歌《METRONOME》在各大音樂串流平台獲得迴響，社群Challenge影像也在全球瘋傳，累積觀看突破6000萬次，也證明了izna的超高人氣。