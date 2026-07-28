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熊本逾4.5萬戶停電 八代、宇城市災情最嚴重

玄海核電廠未受影響 輻射監測數值正常

4號機正常運轉 3號機歲修中

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震後，災情陸續傳出。截至當地時間下午5時，熊本縣已有約4萬5060戶停電。另一方面，位於佐賀縣的玄海核電廠目前未發現任何異常。根據讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，據九州電力送配電公司公布的最新資訊，地震發生後，截至當地時間下午5時，熊本縣約有4萬5060戶停電。其中，八代市停電約1萬3430戶，為受影響最嚴重地區；其次為宇城市約1萬210戶、宇土市約5560戶，以及美里町約5170戶，其餘地區也陸續傳出停電情形。電力公司正持續確認設備受損狀況，並展開復電作業。針對外界關注的核電廠安全，日本九州電力表示，位於佐賀縣玄海町的玄海核電廠，目前尚未確認因地震造成任何設備異常。此外，核電廠周邊監測輻射劑量的監測站數值也沒有出現變化，顯示目前未偵測到輻射異常情形。九州電力指出，目前玄海核電廠4號機維持正常運轉，3號機則因定期檢查暫停運轉；至於1號機與2號機，已進入除役（廢爐）作業階段。相關單位表示，將持續監控核電廠設施及周邊環境狀況，確認是否受到後續餘震影響。