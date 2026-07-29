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AI能算出大樂透明牌？台彩親測ChatGPT、Gemini 結果曝光

▲大樂透28日頭獎累積至9億元，不少彩迷開始利用AI協助選號，希望提高中獎機率。（圖／記者陳明安攝）

▲台彩總經理謝志宏表示，內部曾實測ChatGPT與Gemini分析刮刮樂、威力彩及熱門號碼，結果發現兩款AI表現沒有明顯差異，即使利用數學邏輯分析大小號、奇偶數及冷熱門號碼，也無法破解彩券的隨機開獎機制。（圖／記者葉政勳攝）

大樂透中獎率僅1398萬分之一！包牌玩法提高中獎率

▲大樂透連碰買法觀念一圖速懂！中頭獎機率飆升、中獎分裂一張彩券中多獎。（圖／Gemini A／記者張嘉哲監製）

大樂透28日頭獎累積上看9億元，吸引不少民眾搶買試手氣。而隨著人工智能技術越來越發達，近年來也有不少彩迷開始嘗試利用AI協助選號，有人要求AI推算威力彩明牌，甚至也有人輸入出生年月日，希望透過命盤分析找出幸運數字與最佳投注日期，期待提高中獎機率。對此，台彩總經理謝志宏表示，內部曾實測ChatGPT與Gemini分析刮刮樂、威力彩及熱門號碼，然而AI雖然擅長整理資料、分析號碼分布，也能提供命盤及幸運數字建議，但彩券本質仍是隨機事件，演算法難以預測。台灣彩券總經理謝志宏曾在《白話財經》Podcast節目中表示，年輕世代逐漸把買彩券當成一場「科技實驗」，不少人甚至比較ChatGPT與Gemini誰比較會選號。而經過實際測試及數據分析後，兩款AI偶爾都能讓使用者抱回小獎，但整體命中率沒有明顯差異，可說是平分秋色，並沒有任何一方展現足以預測開獎結果的優勢。為了進一步驗證AI是否真的能提高中獎率，台彩內部也曾要求AI依照數學邏輯分析，包括大小號配置、奇偶比例、冷熱門號碼分布等方式，協助推算威力彩投注組合，再連續投注測試。不過，謝志宏表示，實際結果證明，演算法仍無法預測隨機事件，無論AI如何分析或運算，都難以突破彩券本身採用的隨機開獎機制，因此無法保證提高中獎率。謝志宏分享，曾將刮刮樂照片上傳給AI，詢問哪一張比較容易中獎。AI雖然能快速辨識票券資訊，甚至完整介紹該款刮刮樂的發行背景、玩法及相關資料，但最後仍會提醒中獎結果屬於隨機事件，無法事先判斷哪張一定會中。至於請AI利用數學模型推算威力彩號碼，雖然分析內容看似相當完整，但他連續測試兩次都沒有中獎，也再次驗證AI無法破解彩券的隨機本質。謝志宏強調，AI提供命盤分析、幸運數字或財運建議，都只能作為增加購彩趣味的參考，並不能視為提升中獎率的方法。那麼到底如何提高中獎率呢？根據台彩官網資料，依照台灣彩券規定，大樂透需從01至49號中選出6個號碼，每注售價50元，只要對中3個以上獎號即可獲獎，6個號碼全中即可抱回頭獎。大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，因此不少玩家會採用包牌方式提高涵蓋率。其中，小資族常見的「450元包牌法」，是從49個號碼中透過自選或電選方式組合出9注投注。此外，常見的還有7連碰、8連碰及9連碰玩法，投注金額分別為350元、1400元及4200元。玩法是一次選擇7個、8個或9個號碼，再自動產生所有6碼組合，其中7連碰可形成7組組合、8連碰有28組、9連碰則可達84組，雖然增加中獎機率，但投注成本也會同步提高。