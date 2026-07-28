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▲日本九州中部有一條東西向的巨大地殼裂縫，當這些內陸淺層斷層錯動時，常會引發震度極大、破壞力強的地震。（圖／翻攝自讀賣新聞）

日本九州於今（28）日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，後續甚至餘震不斷，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，依餘震型態推估，後續高機率還會出現規模6以上餘震；此外，「阿蘇火山」是否因地震轉趨活躍也必須密切關注，近年台積電熊本廠啟用帶動赴日人潮，前往九州旅遊或出差前應留意當地地震與火山風險。郭鎧紋指出，日本九州中部有一條東西向的巨大地殼裂縫，又稱為「別府—島原地塹帶」，這個區域的地殼正在南北向拉張，導致地塹內部布滿極為活躍的活斷層，當這些內陸淺層斷層錯動時，常會引發震度極大、破壞力強的地震，例如2016年熊本地震，規模達7.3。針對本起地震，郭鎧紋提到，依照今天規模7.1地震發生後，馬上又出現多起規模4以上餘震，推估後續高機率會有「規模6以上的餘震」出現，「這點和台灣近期發生、餘震通常較少的『隱沒帶地震』不同。」此外，郭鎧紋也說明，日本九州的阿蘇火山，是否會因為此次地震「變得活躍」，也是一大關注重點，比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。郭鎧紋提醒，「護國神山」台積電熊本廠也在2024年2月24日開幕啟用，帶動大批台灣旅日潮，不過日本九州終究是位於全球地殼變動最劇烈的「環太平洋火山帶上」，無論是近期有相關行程，或是未來想前往觀光、出差，務必多了解當地地震背景資訊。