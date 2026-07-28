他昨日在個人IG分享近期心境，更揭開星宇航空暖心事蹟，提供林維恩家人機票、讓他們前往美國就近照顧他，林維恩感性寫下，「謝謝沒有忘記我，對我來說，這份幫助真的不只是幾張機票而已。」

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林維恩火速升3A寫紀錄 卻遭遇重傷、被迫停下腳步

林維恩感謝家人陪伴 還揭開星宇航空暖舉

「特別感謝星宇航空公司的支持。即使我因為受傷、開刀，暫時離開熟悉的球場，星宇航空依然沒有忘記我，也願意提供家人機票，讓他們能夠從台灣來到美國，短暫陪伴我、照顧我。」

20歲旅美強投林維恩今年6月發生手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢，宣布將動韌帶置換手術（俗稱TJ手術）治療，邁入長達1年修復期，林維恩代表台灣參加經典賽後返美，於運動家小聯盟體系展現出極為頂尖且宰制力十足的投球表現，2A出賽10場全數先發，拿下3勝1敗、防禦率1.93成績，於51.2局中狂飆53次三振、僅有13次保送，WHIP（每局被上壘率）低到僅有0.84，6月就以20歲又7個月的年齡，火速被升上3A，超越林昱珉，成為台灣棒球史上最年輕升上3A的球員。可惜的是，林維恩在6月中旬就因傷脫離戰線，經診斷為手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，要動韌帶置換手術，預計進入1年休養期，昨日他也在個人社群向球迷報平安，同時分享近況。林維恩在貼文中自曝，開刀這段時間、心情難免會有些低落，不僅身體需要恢復、心理也需要時間慢慢適應，他感謝家人從台灣飛到美國短暫陪伴、照顧他，並透露星宇航空在過程中的關鍵暖舉，開刀後的這段時間，心情難免會有些低落。身體需要時間恢復，心理也需要時間慢慢適應。在這段最需要陪伴的日子裡，能和家人待在一起對我來說是很重要且幸福的特別感謝星宇航空公司的支持。即使我因為受傷、開刀，暫時離開了熟悉的球場，星宇航空依然沒有忘記我，也願意提供家人機票，讓他們能夠從台灣來到美國，短暫陪伴我、照顧我。對我來說，這份幫助真的不只是幾張機票而已。在國外開刀，很多事情都只能自己面對。不管是身體上的不舒服，還是心理上的壓力，有時候都會讓人覺得特別孤單。家人能夠出現在身邊，陪我吃飯、陪我聊天、陪我散步，照顧我的生活起居，在我心情低落的時候給我鼓勵，這些看似平凡的小事，卻是那段時間最珍貴的陪伴。看到家人為了我特地飛來美國，心裡除了感動，更多的是感謝。他們讓我知道，即使現在遇到傷病，即使復健的路還很長，我也不是一個人在努力。很開心家人在這趟旅程中，一切都非常順利、平安。除了陪伴我度過開刀後最辛苦的日子，我們也一起留下了許多珍貴的回憶。真的非常感謝星宇航空公司，在我最需要家人的時候，給了我們這份溫暖與支持。這份心意，我會一直記在心裡。謝謝星宇航空，也謝謝家人跨越這麼遠的距離來陪伴我。因為有你們，讓我更有力量面對接下來的復健，也更相信自己一定會健康地回到球場。✈️💚🙏