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日本職棒（NPB）迎來歷史性的一刻！日本職棒12球團的老闆代表與日本職棒球員工會的球員代表，於今（28）日在東京都內舉行了史上首次的直接會談。雙方旨在建立合作關係，共同推動職業棒球的進一步發展與事業版圖擴大。過往，日本野球機構（NPB）與工會之間定期會有事務層級的協商，但球團老闆直接面對面與選手會進行對話，在日職92年的歷史中尚屬首次。本次會談共有包含工會會長近藤健介（軟銀，32歲）在內的多位球員代表，合計超過30人出席。會後，雙方發表了共同聲明，將此次會面定調為「歷史性的大前進」。聲明中提到：「雙方確認將深化聯繫與合作，致力於擴大職業棒球事業、拓展棒球界的基層人口，並進一步提升職業棒球選手的待遇。」聲明同時指出，雖然目前日本職棒在疫情後迎來前所未有的上升趨勢，但放眼未來，仍面臨國內人口與競技人數減少、業餘棒球環境改變，以及與美國職棒大聯盟（MLB）選手薪資差距擴大等諸多挑戰。雙方承諾未來將持續對話，共同解決這些課題，並約定今後將每年舉行一次會談，以加快球界整體的決策速度。會中，備受矚目的議題之一是「體育振興彩券（運動彩券）」的導入。在7月16日的球團老闆會議中，為確保棒球振興、國中社團活動支援及次世代棒球人才培育的財源，提出了導入棒球運動彩券的構想。由於此計畫必須取得工會的同意，因此在本次會談中也進行了說明。球員工會會長近藤健介在會後的記者會上說明，老闆方提出了「非預測型」的彩券提案。對此，工會方面明確表態：「針對涉及博弈預測（Betting）性質、以個別球員表現為標的的預測型彩券，我們予以反對。」球團方回應： 廣島隊松田老闆表示：「我們討論了棒球彩券的資金用途，主要可能會用於國中等層級的軟式棒球。能和選手們直接溝通是最重要的，獲得了許多寶貴的參考意見。」養樂多隊球團社長林田哲哉則補充，目前仍在初步探討階段，並強調若導入彩券會引發對球員的誹謗中傷，「這絕對要避免，如果有這種情況，根本不可能導入。」促成此次會談的核心在於雙方對未來的強烈危機感。近藤會長坦言：「今年在WBC與大聯盟選手交流時，我深刻感受到雙方的差距。最近也有選秀指名的選手直接選擇挑戰大聯盟。這不單只是選手實力的問題，球界必須改變決策方式。我今天率直地傳達了這份危機感。」除了薪資差距，會中也預期將針對與大聯盟接軌的賽事制度進行探討。例如3月WBC採用的「投球時鐘（Pitch Clock）」，以及大聯盟已導入的「電子好球帶（ABS，機器人裁判）」等，未來雙方也將針對這些制度的實施進行合作與評估。