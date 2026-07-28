被玩家稱為「樂高版《瑪利歐派對》」的多人遊戲《LEGO Party!》，有望推出Nintendo Switch 2版本。雖然發行商Fictions尚未正式宣布，但美國娛樂軟體分級委員會ESRB近日新增了Switch 2版的分級資料，代表這款遊戲很可能已經準備上市了，目前已經有Nintendo Switch版本的玩家，也能直接放到Switch 2主機上遊玩，未來實際有哪些最新內容、何時推出，仍需等待公布。
樂高版《瑪利歐派對》 60款小遊戲互相陷害
《LEGO Party!》由澳洲開發商SMG Studio製作，於2025年9月底推出，玩法與《瑪利歐派對》系列相似，玩家會在數位桌遊地圖上移動，使用強化道具、設置陷阱干擾對手，並努力收集最多的「黃金積木」。
遊戲收錄樂高海盜、樂高太空、樂高旋風忍者及主題樂園等4個挑戰區，內含超過60款小遊戲，包括替外星人製作晚餐、逃離逐漸崩塌的墓穴、在拉力賽道甩尾，以及躲避海怪攻擊等玩法。每場最多支援4名玩家，可選擇單機多人、線上對戰，並支援跨平台連線。
玩家能自由決定角色造型，搭配不同頭部、髮型、服裝及配件，官方宣稱排列組合超過10億種，可以打造復古太空人、忍者、海盜等專屬樂高人偶。遊戲推出後也獲得許多好評，《LEGO Party!》更在2026年英國影藝學院遊戲大獎中，擊敗《瑪利歐賽車世界》、《咚奇剛 蕉力全開》等作品，拿下家庭遊戲獎。
Switch 2版「100%會推出」 舊玩家免費升級
《LEGO Party!》開發團隊先前便曾在Reddit社群回應玩家，強調Switch 2版本仍在製作中，並表示「100%會推出」，隨著審核流程陸續完成，團隊在7月再次透露，目前已經「非常接近」，只剩發售日期的公告安排。
對於已購買Switch版本的玩家，開發者也明確表示，Switch 2版本將提供免費升級，不必再次購買遊戲。不過截至目前，Fictions及Nintendo尚未宣布發售日期，免費升級的下載方式及實際強化內容也有待後續公開。
《LEGO Party!》在Steam台灣頁面支援繁體中文介面及字幕，台灣PlayStation Store也有販售PS4、PS5版本，Xbox台灣商店則提供Xbox One、Xbox Series X／S版本，Nintendo Switch同樣支援繁體中文，最多可供4人同機或線上遊玩。
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《LEGO Party!》由澳洲開發商SMG Studio製作，於2025年9月底推出，玩法與《瑪利歐派對》系列相似，玩家會在數位桌遊地圖上移動，使用強化道具、設置陷阱干擾對手，並努力收集最多的「黃金積木」。
遊戲收錄樂高海盜、樂高太空、樂高旋風忍者及主題樂園等4個挑戰區，內含超過60款小遊戲，包括替外星人製作晚餐、逃離逐漸崩塌的墓穴、在拉力賽道甩尾，以及躲避海怪攻擊等玩法。每場最多支援4名玩家，可選擇單機多人、線上對戰，並支援跨平台連線。
Switch 2版「100%會推出」 舊玩家免費升級
《LEGO Party!》開發團隊先前便曾在Reddit社群回應玩家，強調Switch 2版本仍在製作中，並表示「100%會推出」，隨著審核流程陸續完成，團隊在7月再次透露，目前已經「非常接近」，只剩發售日期的公告安排。
《LEGO Party!》在Steam台灣頁面支援繁體中文介面及字幕，台灣PlayStation Store也有販售PS4、PS5版本，Xbox台灣商店則提供Xbox One、Xbox Series X／S版本，Nintendo Switch同樣支援繁體中文，最多可供4人同機或線上遊玩。