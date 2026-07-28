蘋果正式向iPhone用戶推出iOS 26.6更新，這次沒有加入大量新功能，主要更新裝置安全，根據Apple公告，更新涵蓋App Store、核心系統、Safari瀏覽器引擎WebKit、Siri、Wi-Fi及影像處理等多個項目，約78項漏洞紀錄，涉及87個不同的CVE安全漏洞編號，數量接近90個，建議用戶儘快安裝。
iOS 26.6一次修87個漏洞、iPhone 11後續機型適用
Apple iOS 26.6及iPadOS 26.6適用於iPhone 11及後續機型，官方安全公告顯示，部分漏洞可能讓惡意App存取敏感資料、突破系統安全限制，甚至執行任意程式碼；也有漏洞可能在處理特殊製作的圖片、影片或網頁內容時，造成App異常終止或記憶體損毀。這次官方公告共有78項漏洞紀錄，由於部分項目同時包含不只一個CVE編號，因此合計涉及87個CVE，應盡早完成安裝。
罕見提前為iOS 27做準備，Spotlight將最佳化
除了錯誤及安全性修正，Apple在iOS 26.6更新說明中特別提到，系統將「最佳化Spotlight索引，為iOS 27做準備」，讓用戶能透過搜尋快速找到資料。這項調整意味著，iPhone可能會在升級iOS 26.6後，提前於背景重新整理部分搜尋資料，降低日後升級iOS 27時的索引負擔。
續航、發熱程度兩極回應
iOS 26.6推出後，部分使用者表示，相較iOS 26.5.2，更新後待機及使用時的耗電速度下降，操作變得更流暢，手機溫度也較低。另有iPhone Air用戶回報，升級iOS 26.6後，原本隨機出現的延遲及畫面凍結情況有所改善，待機與使用時的耗電也較少。不過，仍有使用者反映，更新後手機在一般網頁瀏覽時持續發熱，或出現卡頓及AirDrop、接續互通功能異常等狀況。
iOS 26.6怎麼更新？
iPhone用戶可開啟「設定」App，依序點選「一般」、「軟體更新」，下載並安裝iOS 26.6。由於這次安全修補數量較多，建議更新前先使用iCloud或電腦備份重要資料，並確認手機連上穩定Wi-Fi、電量充足及保留足夠儲存空間。若更新後發現手機短暫升溫或耗電增加，可先連接電源及Wi-Fi靜置一段時間，讓Spotlight完成背景索引；若異常狀況持續數天，再重新啟動裝置並檢查電池用量紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Apple iOS 26.6及iPadOS 26.6適用於iPhone 11及後續機型，官方安全公告顯示，部分漏洞可能讓惡意App存取敏感資料、突破系統安全限制，甚至執行任意程式碼；也有漏洞可能在處理特殊製作的圖片、影片或網頁內容時，造成App異常終止或記憶體損毀。這次官方公告共有78項漏洞紀錄，由於部分項目同時包含不只一個CVE編號，因此合計涉及87個CVE，應盡早完成安裝。
除了錯誤及安全性修正，Apple在iOS 26.6更新說明中特別提到，系統將「最佳化Spotlight索引，為iOS 27做準備」，讓用戶能透過搜尋快速找到資料。這項調整意味著，iPhone可能會在升級iOS 26.6後，提前於背景重新整理部分搜尋資料，降低日後升級iOS 27時的索引負擔。
續航、發熱程度兩極回應
iOS 26.6推出後，部分使用者表示，相較iOS 26.5.2，更新後待機及使用時的耗電速度下降，操作變得更流暢，手機溫度也較低。另有iPhone Air用戶回報，升級iOS 26.6後，原本隨機出現的延遲及畫面凍結情況有所改善，待機與使用時的耗電也較少。不過，仍有使用者反映，更新後手機在一般網頁瀏覽時持續發熱，或出現卡頓及AirDrop、接續互通功能異常等狀況。
iOS 26.6怎麼更新？
iPhone用戶可開啟「設定」App，依序點選「一般」、「軟體更新」，下載並安裝iOS 26.6。由於這次安全修補數量較多，建議更新前先使用iCloud或電腦備份重要資料，並確認手機連上穩定Wi-Fi、電量充足及保留足夠儲存空間。若更新後發現手機短暫升溫或耗電增加，可先連接電源及Wi-Fi靜置一段時間，讓Spotlight完成背景索引；若異常狀況持續數天，再重新啟動裝置並檢查電池用量紀錄。