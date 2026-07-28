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與香港、釜山、新加坡等港口競爭

LME、CME雙體系串連

▲第121號碼頭後線場地投資興建倉儲設施模擬圖。（圖／港務公司提供）

高雄港在第七貨櫃中心營運後，港務公司高雄港務分公司整合第四貨櫃中心後線場地，推動第121號碼頭後線場地招商。高雄港務分公司主任秘書張紋英指出，高群公司拿下最優投資人資格，並將善用高雄港為LME遞交港優勢，引進紐約商品交易所（COMEX）進駐，有效串連全球金屬期貨金融市場，再次提升高雄港亞太區域關鍵轉運中心地位。高雄港第四貨櫃中心第121號碼頭，水深達13.5公尺，具備靠泊大型船舶的優勢條件。高雄港務分公司保留後線場地約1.5公頃作為公用裝卸作業空間及車輛通行動線，其餘場地空間則釋出作為招商基地，總開發面積達8.3公頃，為高雄港少數大型開發用地。招商結果5月6日，並在6月4日由高群公司過甄選程序拿下，並在6月24日與高雄港務分公司簽約完成。高雄港自102年成為全球最大的基本金屬交易中心「倫敦金屬期貨交易所（LME）」之遞交港，迄今已有6家國際大型LME認證倉儲公司與6家自由港區事業合作投資發展非鐵金屬產業。目前全球共有37個LME遞交港，其中與高雄港競爭的主要為香港、釜山、新加坡以及巴生港。高群公司將採取2期2分區興建開發倉儲物流設施，並搭配其現有122號碼頭後線場地三座倉庫，再引進第2家芝加哥商品交易所集團（CME Group）旗下紐約商品交易所（COMEX）進駐高雄港，交易量有望上看9.5萬噸鋁；目前高雄港內3個倉儲設施已在115年2月26日正式取得該交易所鋁交割資格，本次加入COMEX遞交港，將可有效串連全球金屬期貨金融市場，再次提升高雄港亞太區域關鍵轉運中心地位。高雄港務分公司期望可藉由引進LME與CME全球前二大國際金屬期貨交易體系，創造國際金屬商品於高雄港儲轉、發貨綜效，進而提升高雄港國際競爭地位，並為國內金屬消費產業提供穩定避險管道，有效降低其經營風險與物流成本。