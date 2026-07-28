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日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7測得於宇城市與氷川町，八代市則測得震度6強，強震過後當地災情陸續透過社群平台曝光。根據日本Yahoo!即時檢索彙整的X（Twitter）網友回報，八代市及周邊地區傳出多起建物損壞、道路封閉、自來水中斷等災情，不過，實際災損程度仍待後續公告確認。網傳多處建物倒塌 鄰居合力救出受困長輩多名網友在社群平台貼出現場照片，指出八代市及周邊地區出現民宅倒塌、建物損毀情形，其中一名網友表示鄰居住家整棟倒塌，本人已合力將受困的長輩救出。另有網友提到附近辦公大樓一樓疑似遭壓垮，並提醒其他人留意後續可能出現的強烈餘震。也有貼文提及神社建築物疑似受損，但畫面內容尚待進一步確認。自來水中斷、水管爆裂畫面曝光不少網友反映家中，社群上也流傳出自來水管爆裂噴水的現場影片。部分住戶表示家中電視、微波爐、玻璃製品在劇烈搖晃中破損，居家環境一片狼藉，甚至已決定先行撤離住處避難。超市貨架商品倒落 商家招牌掉落有網友貼出熊本市中央區某間超市內部畫面，貨架上的罐頭商品因地震劇烈搖晃而大量掉落散落一地。此外，也有連鎖餐廳與甜點店的招牌在地震中掉落，八代周邊便利商店同樣傳出受損災情。道路龜裂封閉 橋樑交通中斷災情也延燒到交通層面，縣道32號豊野路段附近傳出多處路面龜裂，該路段已經封閉；八代市重要聯外橋樑「萩原橋」自下午5點02分起也宣布封閉通行，往來坂本町方向的用路人需改道繞行。海嘯警報生效中 沿海居民已展開避難隨著有明海、八代海海嘯警報持續生效，已有網友表示因海嘯警報發布，已從八代沿海區域撤離避難。社群平台上也可見大量民眾互相確認平安、提醒留意餘震的貼文，反映出當地居民目前仍處於高度戒備狀態。官方統計尚未出爐 呼籲留意後續公告截至目前，日本官方（總務省消防廳、熊本縣政府等）尚未發布具體傷亡人數或建築物損毀的正式統計數據，加上餘震持續發生，實際災情規模仍在調查與確認中。由於前述內容多來自社群平台網友第一手回報，畫面與敘述未經新聞機構逐一查證，籲請讀者以官方後續公告為準，切勿轉傳未經證實的災情消息。