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專家：日奈久斷層帶南段可能再次活動

2016年曾持續地震活動 不排除餘震還會持續

南段鄰近海域 專家提醒仍須留意海嘯風險

呼籲避免靠近危險建物 留在安全地點

日本熊本縣28日發生規模7.1強震、最大震度7後，地震專家分析指出，此次地震可能與2016年熊本強震有關，推測當年未完全釋放能量的日奈久斷層帶南段再次活動所致。專家也提醒，2016年熊本地震後地震活動曾持續相當長一段時間，此次不排除後續仍有頻繁餘震，且若震源往南延伸至沿海地區，未來仍須留意海嘯發生的可能性。根據日本放送協會（NHK）報導，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，2016年熊本地震是由布田川斷層帶及日奈久斷層帶兩條活動斷層錯動所引發。他指出，此次熊本規模7.1地震，可能並非2016年地震相同區段再次破裂，而是當年未發生錯動、殘留應力的日奈久斷層帶南段開始活動，因此才引發這次強震。酒井慎一表示，2016年熊本地震發生後，地震活動持續相當長一段時間，因此這次強震後，也有可能出現相同情況，後續仍須密切觀察地震活動發展。他指出，目前仍無法判斷餘震會持續多久，但未來一段時間內，當地仍可能發生規模較大的地震，民眾應提高警覺。酒井慎一進一步表示，日奈久斷層帶南端鄰近海域，若後續發生更大規模地震，不排除伴隨海嘯的可能性。他強調，現階段應持續監測地震活動變化，密切關注日本氣象廳發布的最新地震與海嘯資訊，切勿掉以輕心。針對民眾應注意事項，酒井慎一表示，此次地震震度達7，屬於極為劇烈的搖晃，各地可能已有建築物、道路及其他設施受損。他呼籲，民眾現階段應盡量留在安全場所，避免靠近受損建築物、圍牆、山坡地等可能發生二次災害的危險區域，並持續留意餘震及官方發布的避難資訊。