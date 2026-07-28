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日本九州於今（28日）下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，震央位於日本熊本。最大震度7。熊本城石牆瞬間倒塌，日本氣象廳也發布海嘯警報。在地震當下，有電視台正在進行直播，一名電視購物主持人正在介紹產品，突然一陣搖晃，只見主持人處變不驚提醒民眾注意安全，鏡頭切換一次後，在數秒內他竟馬上戴好防災頭盔，並持續進行銷售，畫面掀起熱議。綜合日媒報導，28日下午4點27分左右，日本熊本縣發生觀測到最大震度7的地震。東京電視台在「生放送」（現場直播）的《よじごじDays》的電視購物節目中，正由一家名為「Japanet Takata」（總公司位於長崎縣佐世保市）介紹商品「涼感空調被」。沒想到，銷售人員在現場介紹產品的過程中，突然發生搖晃，銷售人員當場提醒，「目前攝影棚出現輕微搖晃，九州地區似乎發生了地震。我們會在確保安全的情況下繼續進行直播。也請大家一定要隨時確認最新地震資訊。」畫面短暫切換至商品特寫，當鏡頭再次轉回攝影棚時，銷售人員已立刻戴上防災頭盔並表示：「不好意思，剛才發布了地震資訊。雖然目前正在進行購物直播，我也已經戴上頭盔，但攝影棚內已確認安全無虞。根據最新消息，熊本縣周邊觀測到了震度7的地震。」銷售員接著補充，「身邊有親朋好友或家人在當地的民眾想必非常擔心。雖然電視購物會繼續進行，但還是希望大家能先確認最新狀況，並在確保自身安全的前提下收看節目。」隨後，另一位女性工作人員也表示，「剛才熊本發生了大地震，目前搖晃已經停止。在確保全體工作人員安全的前提下，我們將繼續進行直播。」這段畫面在社群平台被廣傳，「在這樣的情況下，他還能完成工作，這真是令人難以置信」、「這要說不妥嗎...好像也不是，但沒想到他會做到這種地步！」、「由衷地佩服他的商業頭腦，竟然能立刻戴上安全帽」、「看起來要大賣了」。