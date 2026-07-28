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駁蔣萬安變「選舉鬥雞」 吳子嘉：他在走陳水扁路線

藍委不願冒國會改選風險？吳子嘉：現在只是「衝突」階段

台北市長蔣萬安繼日前號召民眾「725上凱道護食安」後，近日又再度拋出「倒閣」議題，引發政壇高度關注。由於蔣萬安近來接連主導全國性政治議題，外界也開始揣測是否與2028布局有關。對此，資深媒體人吳子嘉分析，蔣萬安現在的動作並非只是為了選舉，而是選擇了一條與前總統陳水扁相似的政治路線，透過「衝突、妥協、進步」累積政治能量，迎接人生的重要轉折。有網友在直播節目《董事長開講》中提問，蔣萬安近期頻頻投入全國性議題，但他目前選情穩定，是否因選舉而變鬥雞？吳子嘉觀察認為，這是路線選擇問題，蔣萬安已經決定走上一條與陳水扁當年相同的政治道路，也就是先主動拋出重大議題，再透過強力政治運作，不斷累積影響力。吳子嘉指出，蔣萬安能夠在短時間內號召725凱道集會，期間四處奔走整合各界力量，甚至持續透過媒體節目說明理念，展現與過去截然不同的政治風格。他形容，如今的蔣萬安「已經不是大家過去看到那個溫良恭儉的他，而是豁出去的蔣萬安」，顯示蔣萬安已經意識到，自己正站在人生政治生涯的重要轉折點。不過，吳子嘉也坦言，蔣萬安選擇這條路，勢必不可能與總統賴清德妥協，因此才會拋出倒閣議題。他分析，外界普遍認為倒閣案未必能成功，不僅國民黨內恐有不同意見，倒閣若成案還可能引發國會全面改選，但許多藍營立委恐不願意冒著重選風險，因此黨團是否支持仍有變數。然而，吳子嘉認為，蔣萬安仍持續公開闡述理念，即使遭遇質疑與挫折，也是在累積政治資本，正如陳水扁當年的核心策略「衝突、妥協、進步」。他強調，蔣萬安如今已正式走上這條路，只是目前仍停留在「衝突」階段，距離真正的「妥協」與「進步」，還有一段政治路要走。