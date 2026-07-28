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▲照護員解說海豚身體構造及生態行為，透過動物科學來分享鯨豚知識。（圖／基金會提供）

遠雄文教基金會長期深耕偏鄉教育，於暑期攜手花蓮新城國小舉辦「夏日樂學計畫」，邀請100名師生及家長暢遊遠雄海洋公園，並參與全新「海豚守護基地」啟用，透過親子共學與沉浸式互動科技，讓教育資源轉化為溫暖的陪伴力量，也親自實踐海洋保育。當天參與活動的學生與家長中，不少人是第一次踏入遠雄海洋公園。由於校外教學費用常是偏鄉與弱勢家庭的經濟負擔，校方為顧及學童家庭狀況，過去多以免費活動規劃課程，例如配合「夏日樂學計畫」系列課程，避免學童暑假期間學習中斷。因此，基金會主動將活動與計畫結合，全額負擔遊覽車與餐食等費用，門票亦由遠雄海洋公園全力贊助，三方攜手以「親子共學」模式幫助學童圓夢。活動當天，學童與家長除了盡情體驗各式遊樂設施，更走進全新登場的「海豚守護基地」。基地透過沉浸式3D多媒體與自然辨識互動科技，引導孩子從海豚的視角深入認識鯨豚生態。在專業照護員的引導下，孩子們近距離觀察海豚的身體構造與自然行為，了解為了動物醫療所進行的自主訓練過程。看到海豚靈巧地配合指令，許多小學生雀躍地向父母分享發現，直呼：「原來海豚是這樣做身體檢查的！」遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁表示，基地以動物科學與福利為出發點，希望帶領遊客透過深度觀察認識鯨豚，在歡樂中將海洋保育的觀念扎根於心中。此次活動並非基金會首次與新城國小合作。去年，基金會便曾號召志工前往花蓮，為學校搭建穩固的石階步道，並更新棒球打擊練習場的人工草皮與照明燈具；同年耶誕節，更攜手遠雄海洋公園志工夥伴，親自包裝並送禮物給新城國小超過兩百名學生。遠雄文教基金會執行長楊舜欽表示，對偏鄉教育的關懷不會只是一次性點綴，而是從改善校園安全的校舍修繕，到暑期校外教學的體驗，都是延續性的資源挹注。許多家長平時為了生計奔波，難得有機會放鬆陪伴孩子，透過『親子共學』不僅能增進家庭情感，更能讓家長見證孩子的成長與學習。期待這份長期的陪伴，能讓孩子在愛中開闊視野，無後顧之憂地穩健成長。