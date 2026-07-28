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▲熊本城為知名古蹟，是許多旅客到熊本的必遊景點。（圖／星宇航空提供）

可樂旅遊、雄獅旅遊：旅遊團皆全員安全無虞

日本九州於今（28）日下午台灣時間4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，後續甚至餘震不斷，目前不僅熊本機場暫時關閉，九州新幹線也全面停駛。而國內旅遊業者包含雄獅旅遊、可樂旅遊也回報，台灣旅遊團目前皆全員平安無虞。熊本今天下午發生大地震，不僅熊本機場關閉，空中交通大亂，地面交通方面包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛。而熊本知名的古蹟熊本城，也傳出外牆崩塌，園方緊急宣布關閉。台灣也有旅遊團目前在熊本旅行中，而前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也提醒，依餘震型態推估，後續高機率還會出現規模6以上餘震，因此在熊本附近旅遊的旅客依舊要小心為上。