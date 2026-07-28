日本九州於今（28）日下午台灣時間4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，後續甚至餘震不斷，目前不僅熊本機場暫時關閉，九州新幹線也全面停駛。而國內旅遊業者包含雄獅旅遊、可樂旅遊也回報，台灣旅遊團目前皆全員平安無虞。
熊本今天下午發生大地震，不僅熊本機場關閉，空中交通大亂，地面交通方面包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛。而熊本知名的古蹟熊本城，也傳出外牆崩塌，園方緊急宣布關閉。
可樂旅遊、雄獅旅遊：旅遊團皆全員安全無虞
台灣也有旅遊團目前在熊本旅行中，可樂旅遊搶先回覆：「於當地共計18團、476位旅客，經確認皆平安無虞。後續將持續掌握當地狀況，並以旅客安全及權益為最高原則滾動式調整。」
雄獅旅遊也表示：「本公司已與九州地區各團聯繫，目前共計逾400位旅客及領隊均平安；後續將持續密切關注當地情況與團體動態，並以旅客安全為最高原則。」
而前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也提醒，依餘震型態推估，後續高機率還會出現規模6以上餘震，因此在熊本附近旅遊的旅客依舊要小心為上。
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台灣也有旅遊團目前在熊本旅行中，可樂旅遊搶先回覆：「於當地共計18團、476位旅客，經確認皆平安無虞。後續將持續掌握當地狀況，並以旅客安全及權益為最高原則滾動式調整。」
雄獅旅遊也表示：「本公司已與九州地區各團聯繫，目前共計逾400位旅客及領隊均平安；後續將持續密切關注當地情況與團體動態，並以旅客安全為最高原則。」
而前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也提醒，依餘震型態推估，後續高機率還會出現規模6以上餘震，因此在熊本附近旅遊的旅客依舊要小心為上。