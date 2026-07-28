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▲氣象署於下午3時43分發布「海嘯消息」，並在下午4時28分解除警戒。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

日本九州於今（28）日下午發生芮氏規模7.1強震，中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，於下午3時43分發布「海嘯消息」，並在下午4時28分解除警戒，地震測報中心主任吳健富表示，目前日本氣象廳針對海嘯持續發布注意警訊，後續則要觀察是否有更大規模的主震出現。吳健富說明，本次日本九州地震的震央雖然在陸地，不過太平洋海嘯警報中心在地震剛發生時，是採用較為粗略的方式定位，因此只要初估震央靠近沿岸，出於防災角度，都會向周遭國家通報海嘯潛在風險，中央氣象署也都是依據太平洋海嘯警報中心資料發布「海嘯消息」。在震央確定在陸地後，氣象署判斷並無海嘯影響或威脅，也馬上在下午4時28分解除「海嘯消息」，至於日本氣象廳，目前仍持續針對「熊本縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣」發布「海嘯注意報」。吳健富提及，震央在陸地的地震，通常不會引發海嘯，除非在特定的地形、更大規模的搖晃，震波導致海水出現高度變化，才有可能引發海嘯。吳健富也指出，日本九州此次地震，位置發生在菲律賓海板塊西北側，距離台灣不算太遠，不過震波傳到台灣已被吸收，目前判斷不會有應力調整到台灣，導致台灣也出現地震，不過仍不排除後續還會有更大規模的主震出現，仍要持續觀察、留意。