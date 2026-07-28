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對於中聯油品事件，衛福部食藥署第一時間第一層、第二層預防性下架惹議，行政院政委陳時中昨日在衛福部記者會上接受提問時回應，「如以全面下架取代採取分層下架，這樣大家很快就沒東西吃了」，對此在野曲解為「不下架毒油，是怕大家沒東西吃」，陳時中今（28）日澄清這是完全不實的指控，令人遺憾，強調政府的立場和做法都非常清楚，只要是有問題的油品，一律強制下架，有疑慮的油品，也會先預防性下架。陳時中今日聲明表示，有記者提問往後遇到食安狀況是否採全面下架而不再分層下架的相關問題，當下回覆的重點非常清楚，就是「食安問題必須本於科學分層管理」，如果不問科學證據，所有沒問題的產品也都全面下架，「很快大家都沒有東西吃」，並強調「一個有問題全部都不能吃，這是不可能的，多少風險我們就管制到什麼地方」。對於昨日談話被曲解為「不下架毒油，是怕大家沒東西吃」，陳時中表示這是完全不實的指控，令人遺憾。另強調，政府的立場和做法都非常清楚，只要是有問題的油品，一律強制下架，有疑慮的油品，也會先預防性下架，食品安全管理依據科學，實在沒有必要進行無謂的政治操作。