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根據足球媒體《GOAL》報導，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）計畫在今年9月歐洲國家聯賽結束後，正式退出葡萄牙國家隊，結束長達23年的國際賽征戰歲月。若消息屬實，C羅預計將在9月24日葡萄牙對威爾斯的歐國聯賽事中，完成他身披葡萄牙戰袍的最後一戰。值得一提的是，這場比賽地點傳出將安排在里斯本競技主場阿爾瓦拉德球場（Estádio José Alvalade），而這座球場正是C羅職業生涯起點之一，象徵意義格外濃厚。C羅自2003年首次代表葡萄牙國家隊登場後，便逐漸成長成球隊最重要的核心人物。超過20年的時間裡，他累積代表國家隊出賽233場，攻進146球，不僅是葡萄牙隊史出場王，也是男子國際足球史上出賽最多、進球最多的球員。在國家隊舞台上，C羅也留下多座重要獎盃。2016年，他率領葡萄牙首度奪下歐洲國家盃冠軍，雖然當年決賽因傷提前退場，但仍以隊長身分見證國家隊歷史性時刻。此外，他也帶隊拿下2019年與2025年兩屆歐洲國家聯賽冠軍。雖然始終未能完成世界盃奪冠夢想，但C羅在國際賽場上的成就，早已足以讓他躋身足壇最偉大球員行列。葡萄牙在今年世界盃16強遭到最終冠軍西班牙淘汰，C羅也再次無緣完成生涯最大遺憾。賽後外界曾猜測，他可能繼續挑戰2028年歐洲國家盃，甚至力拚2030年世界盃。不過，隨著年齡增長以及葡萄牙逐步進入世代交替階段，C羅似乎更傾向選擇在適當時間告別國家隊，將舞台交給下一代球員。《GOAL》報導指出，C羅的國家隊告別戰預計在9月24日登場，葡萄牙將在歐國聯主場迎戰威爾斯。特別的是，這場歷史性的比賽地點選在里斯本競技的主場阿爾瓦雷德球場（Estádio José Alvalade），而這正是C羅職業生涯發跡的主場，在起點為國家隊生涯劃下句點，象徵意義十足。雖然國家隊生涯可能畫下句點，但C羅並沒有立即離開足球場。目前他仍效力沙烏地阿拉伯職業聯賽球隊艾納斯（Al-Nassr），合約將持續至2027年6月30日，屆時他將年滿42歲。截至目前，C羅在俱樂部與國家隊生涯累積進球數已達970球，距離職業生涯「1000球」里程碑僅剩30球，仍持續挑戰足壇前所未有的紀錄。除了足球場上的成就外，C羅近年也積極拓展場外事業，包括品牌經營、媒體製作與娛樂產業布局。多家外媒報導指出，他旗下影視公司「UR•Marv」正籌備足球題材影集《Day 1s》，C羅除了參與演出，也將擔任執行製作人，展開足球之外的新篇章。