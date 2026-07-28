我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊本大地震（圖／截自日本電視台）

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7重創當地，強震威力不僅造成房屋倒塌、海嘯警報生效，更直接癱瘓整個九州地區的交通網絡。包括鐵路、新幹線、航空全數受到嚴重影響，多家航空公司緊急宣布取消熊本機場相關航班。JR九州全線停駛 新幹線也不例外根據日本電視台（NNN）與FNN Prime Online報導，強震發生後，JR九州公司證實，全面進行安全檢查。行經熊本市區的熊本電氣鐵道同樣宣布，展開安全檢查作業。截至目前為止，熊本機場航班全數取消 全日空跑道緊急檢查中航空運輸方面災情同樣慘重。日本航空（JAL）宣布，，抵達熊本機場的航班除了最後一班之外，其餘也一律取消。全日空航空（ANA）則表示，目前正在九州各地機場進行，熊本機場與長崎機場的航班暫時，其他九州機場的跑道則已陸續恢復運作。民眾緊急疏散 賣場外湧現避難人潮隨著地震發生，各地緊急避難潮同步展開。有畫面顯示，熊本縣鹿島町一間永旺購物中心（AEON）外，大批民眾湧出賣場、在戶外空曠處緊急疏散避難，反映出當地居民對強震與後續餘震的高度警戒。交通全面癱瘓 恐衝擊救援與物資調度這場規模7.1、最大震度7的強震，不僅造成建物倒塌等直接災損，更直接讓九州地區，勢必對後續的救災人力調度、物資運補造成一定程度的影響，也讓受困災區的民眾疏散與外界馳援增添變數。目前JR九州、ANA等相關單位仍持續進行安全檢查，何時能恢復正常營運，尚待官方進一步公告。