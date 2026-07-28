我是廣告 請繼續往下閱讀

消防接獲大量報案 傳多人受傷、部分地區起火

螢幕倒塌、展示品掉落 搖晃持續逾10秒幾乎站不住

老人安養中心多人受傷 員工：桌子都抓不住

就業服務中心設備傾倒 停車場地面龜裂

災情持續擴大 官方全面掌握受災狀況

日本熊本縣在當地時間28日下午發生最大震度7、規模7.1的強震，目前仍是餘震不斷，各地災情陸續傳出。消防單位表示，目前已接獲大量119報案電話，初步掌握有多人受傷，部分地區還傳出火警。有民眾形容，地震當下「不抓住東西根本站不住」，足見此次地震威力驚人。根據日本放送協會（NHK）、富士新聞網、共同社等日媒報導，宇城廣域聯合消防本部表示，強震發生後，轄區內短時間湧入大量119報案電話，目前正逐一確認各地災情。消防單位指出，初步掌握已有多名民眾受傷，同時接獲火警通報，但詳細起火原因、受災範圍及傷亡情況仍有待進一步確認。在觀測到震度6弱的熊本縣西原村，村公所表示，地震發生時，辦公室內多台電腦螢幕傾倒，展示物品也因劇烈搖晃掉落。一名公所職員回憶，地震發生瞬間先傳來一聲巨響，隨後出現劇烈搖晃，整個過程感覺持續超過10秒。他表示，「當時如果沒有抓住東西，根本無法站穩。」即使原本坐在椅子上，也只能拚命扶住身邊物品，避免物件四散掉落。同樣測得震度6弱的合志市，市府人員表示，當時搖晃強烈到令人幾乎無法站立。不過，由於地震發生後立即投入應變，目前尚未完成各項設施及建築物受損情況的全面清查。位於熊本縣冰川町、觀測到震度7的特別養護老人之家「早尾園」也傳出災情。院方員工表示，地震發生時正在辦公，突然遭遇猛烈前後搖晃，即使緊抓桌子，仍幾乎支撐不住身體。院內多名住民因地震跌倒受傷，也有員工遭倒下物品砸傷流血，目前已有多人受傷，院方正持續確認所有住民及工作人員狀況。宇城市公共就業服務中心也因強震受損。館內工作人員表示，碎紙機、置物櫃等設備全數傾倒，窗框脫落，停車場地面也出現裂縫。地震發生時，館內約有30名職員及洽公民眾，目前全數疏散至停車場避難。其中1人在撤離過程中因扭傷身體受輕傷，沒有生命危險。由於擔心後續餘震及可能發生海嘯，館方也正評估是否進一步前往更高處避難。熊本縣宇城市消防單位表示，由於強震造成各地接連傳出災情，目前仍有大量通報等待處理，消防與相關單位正持續確認人員傷亡、建築受損及火災等情況。隨著餘震持續發生，日本政府與地方政府也呼籲民眾提高警覺，遠離受損建築物及危險區域，並留意官方發布的最新避難與防災資訊。