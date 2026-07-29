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NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前決定加盟費城76人，這項被他稱為職業生涯「最後決定」的舉動，讓外界對他退役後的生活更加關注。詹姆斯長期的商業夥伴卡特（Maverick Carter）近日受訪時透露，他一度以為詹姆斯在上個賽季結束後就會高掛球鞋，並透露詹皇退休後的事業藍圖可能轉往高爾夫，想要打造一融合高球和生活的新平台。談到詹姆斯退役後的具體規畫，卡特在《Boardroom》的訪談中透露，高爾夫球已經成為詹姆斯目前最大的熱情所在。卡特表示：「他顯然已經完全愛上了高爾夫。他未來肯定會建立一個以生活風格與高爾夫為核心的平台。」卡特補充道，自從賽季結束後，詹姆斯幾乎每一天都泡在高爾夫球場上。未來除了持續在金融領域進行投資外，詹姆斯預計將圍繞著這項新愛好發展全新事業。卡特坦言，詹姆斯大約在生涯第20或21個賽季時，就開始認真提及退休。在上個賽季結束後，卡特一度以為他不會再重返球場了。「我當時真的覺得他不會再打球了。」卡特表示，但他隨後鼓勵詹姆斯，如果還熱愛比賽就繼續堅持下去。「我跟他說：『聽著，如果你真的還想打，那就繼續打。盡你所能地打下去。有何不可？因為總有一天你會無法上場的。』」卡特也笑稱，詹姆斯擁有極強的勝負慾，即使到了55歲退役多年，他坐在沙發上看NBA轉播時，心裡肯定還是會想：「我上場絕對還能拿個8分！」目前詹姆斯的重心仍是籃球，他選擇加盟76人，與喬爾·恩比德（Joel Embiid）、泰瑞斯·馬克西（Tyrese Maxey）及新交易來的傑倫·布朗（Jaylen Brown）組成星光熠熠的陣容，目標直指下一座總冠軍。卡特指出，詹姆斯領了23個賽季的NBA薪水，籃球更建構了他在過去34年人生中的生活作息。卡特坦言：「要取代那種每當10月到來，他就準備去球館、訓練和比賽的感覺，是完全不可能的。」這也促使他們開始認真規劃詹姆斯退役後的「下一份工作」，而不僅僅是尋找下一個投資標的。這份工作必須是他發自內心想去創造的事物。