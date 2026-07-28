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新列車空間採光超明亮！一字型座椅、乘車體驗全面優化

▲台北捷運向韓國現代樂鐵採購的 10 列全新電聯車，首列於今（28）日正式公開亮相。（圖／台北捷運metro.taipei）

北捷新列車還有細節升級！4大亮點一次看

▲新車廂車門兩側設有直覺的開關門提示燈，開門時顯示綠燈關門則顯示黃燈，方便旅客即時掌握車門狀態。（圖／台北捷運metro.taipei）

何時能搭到北捷全新列車？最快2027年中就能看到

▲新車廂還有設置LCD大螢幕，可以顯示各種資訊。（圖／台北捷運metro.taipei）

北捷又有全新升級了！為配合未來信義東延段通車及整體路網發展需求，台北捷運向韓國現代樂鐵採購的 10 列全新電聯車，首列於今（28）日正式公開亮相。每列斥資約新台幣 5.9 億元打造的新車，不僅內裝全面大翻新，更導入了等多項科技設備。北捷表示，新車預計於 2027 年年中起陸續投入淡水信義線（紅線）營運，尖峰時段每小時可大幅增加約 1.2 萬人次的運輸能量。這批全新電聯車以旅客的實質需求為核心進行改造，從車廂空間、乘車動線到資訊服務皆進行了全方位升級。車廂內部全面改採「一字型座椅」，並搭配特殊的雙色地板設計來明確區分上下車動線，讓旅客進出更為順暢。此外，座椅區前方特別增設了垂直扶手，貼心照顧長者與孩童的站立安全；車廂兩側則採用一片式全景車窗，大幅提升採光與視野延展性，營造出明亮開闊的搭乘環境。在空氣品質方面，車廂內首度增設了內建 HEPA 濾網的空氣濾淨機與循環風機，能有效淨化車廂空氣並讓冷氣空調分布更為均勻。除了舒適度提升，北捷新列車在安全與智慧科技上也做了許多突破，包含4大亮點，完整如下：車廂監視器特別導入 AI 辨識功能，能自動偵測並警示旅客滯留車廂的異常情形。車門兩側設有直覺的開關門提示燈，開門時顯示綠燈、關門則顯示黃燈，方便旅客即時掌握車門狀態。有效減少異物卡塞門縫影響運作的機率，讓開關門更為順暢安全。在頭尾車廂特別提供手機無線充電功能；全車採用節能 LED 燈具與自動照明控制系統，並導入最新 SiC（碳化矽）功率半導體變流器與無油空壓機，大幅降低能源消耗。台北捷運公司表示，本次採購的 10 列全新電聯車將分批運抵台灣，目前第 2 列新車也已順利送達北投機廠，正積極進行組裝與動態測試。為了達成新車與既有號誌、供電及軌道系統 100% 相容的最高安全標準，目前正在離峰時段執行正線不載客試運轉與嚴格驗證。台北捷運公司也表示，這 10 列新車將全數優先配置於淡水信義線（紅線）行駛，預計在完成各項安全測試後，於 2027 年年中起陸續投入營運，屆時除了尖峰時段每小時能增加 1.2 萬人次運能。