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罷免的民怨狂潮已凝聚？總投票數成關鍵指標

從倒閣進擊到罷免！漂浪島嶼示警：政治可以期待，但不容作夢

國民黨725上凱道反癌油集會才剛落幕，「倒閣」議題又再度被搬上檯面，蔣萬安昨（27）日接受媒體人黃光芹專訪時透露，其實這段期間已有不少立委私下與他討論，並稱若能藉此讓行政院長卓榮泰負起政治責任，「當然是最好的方式」。對此，作家「漂浪島嶼」認為，倒閣無妨賴意志，若成為中華民國總統遭到罷免第一人，才是背負一生的奇恥大辱。漂浪島嶼質疑，蔣萬安戰神上身，不知是為2028舖路，還是為2030預先找工作？現今重提倒閣，綠營青鳥大笑不敢，其實一個時機點很重要。因為民調很抽象，投票最實際，年底縣市選舉在即，萬一民進黨大勝，全國總票數大幅領先，倒閣重選一旦翻盤，只是立院提早畢業，讓賴清德總統未來2年更順手。漂浪島嶼續指，反之，如果藍白總票數壓倒勝利，也無需再啟動倒閣，因為民進黨敗選，必定有人出面承擔，依照2019年選舉歷史，敗選隔年行政院長賴清德下台，現今卓榮泰院長很難逃避相同命運。所以不用倒閣，院長就會走人，但是卻是一個相當關鍵的倒閣信號，因為罷免的民怨狂潮，可能已經凝聚形成。「對於賴清德總統，2028年敗選，還不算重大挫折，在2028年前遭到罷免成功，成為中華民國台灣總統遭到罷免第一人，才是背負一生的奇恥大辱。」漂浪島嶼直言，所以2026縣市長選舉總投票數，成為關鍵指標，如果藍白各縣市總票數，精算立委改選，可以衝出2/3席次，就可以進行倒閣，推動立院重選，然後啟動總統罷免程序，讓總統任內下台，不用再等2028。漂浪島嶼表示，2026選舉，不是不能影響總統大位，全國總得票數可以決定立委改選席次，但是累積多大的民怒，決定多高的全國總得票數。至於倒閣重選，總統有最後決定權，如果2026年總票數，藍白有望拼得更高立委席次，總統擔心罷免成真，不願解散國會改選，就讓倒閣一再發生，其實也是政治歷史的奇觀，變成小草小雞可以無盡譏諷，現在換綠營青鳥不敢倒閣改選。「所以藍白要有過人自信，獲得超乎想像的總得票數，從倒閣拼罷免才有意義。」漂浪島嶼強調，不然大夢虛幻，守著現在席次，等待2028勝負，可能是現實又保險作法。蔣萬安此時講出倒閣，面對一旦敗選要扛責下台的院長，倒閣意義不大，但是從倒閣進擊到罷免，實現藍白的南柯大夢，關鍵就在2026年大選。最後，漂浪島嶼提醒，藍白不只在縣市贏，總得票數還要驚天暴漲，獲得足夠改選出2/3的立委席次，能為總統寫下全民唾棄的歷史定位。2026總票數決定倒閣意義，票少倒閣改選立院翻盤，票多倒閣改選追擊罷免，政治可以期待不容作夢。