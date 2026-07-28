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日本九州熊本縣當地時間今（28）日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，地震後日本氣象廳已經發布海嘯注意報，各地也陸續傳出災情。對此，日本高市早苗表示，要求相關單位儘快把握受災情況，向國民提供準確的資訊。高市早苗在官方X發文說明，「由於此次地震，有明海和八代海已發布海嘯預警，預計海嘯高度約1公尺。請民眾切勿靠近海岸。地震發生後，政府立即在首相官邸危機管理中心設立首相官邸對策室，並召集各相關部門和機構的局長級官員組成緊急會議小組，全力掌握災情，並製定包括救生、救援等在內的緊急防災措施」。高市早苗強調已做出3點指示相關部會和機構，「迅速掌握災情；與地方政府密切協調，在生命至上的原則下，全政府全力投入救援等緊急防災措施；及時、準確地向公眾提供有關海嘯和災害等資訊」。高市早苗呼籲，「對於震感強烈的地區，請大家繼續保持警惕，防範再次發生同等強度的地震」。高市早苗在記者會上表示，「已指示相關省廳，務必迅速掌握受災狀況，並與地方政府緊密合作，在『人命第一』的方針下，由政府一體同心，全力推動災民救助與救援等災害緊急應變措施；同時，也須適時、準確地向國民提供海嘯及避難等相關資訊」。高市早苗強調，「我們將以當地的警察與消防單位為核心，把救命及救援活動視為最優先事項，全力開展災害緊急應變工作」。此外，高市早苗補充指出，「剛才已向災區派遣了內閣府的調查小組。關於人員及物資的受損情況目前仍在確認當中，但已收到有民眾受傷的報告。部分地區出現了停電與火災，也有道路、橋樑受損以及房屋倒塌的情形。總之，請大家採取前往安全地點避難等保全生命的行動。特別是現在正值準備晚餐的時間，使用火源時請務必特別留意」。高市早苗表示，「希望大家多加注意，避免被家中破裂的玻璃或陶器等物品割傷。在搖晃劇烈的地區，未來一週左右仍有可能發生同等規模的地震，請大家保持警覺。政府將全力以赴處理後續應變。」