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▲劉修甫拔起爺爺身上的血玉葉猛吃。（圖／Netflix提供）

硬生生塞進教室講桌底下的狹小空間。他坦言在極度悶熱與壓迫下， 完全不用演就能呈現最真實的痛苦狀態。除了肉體折磨， 劇中他因渴求變聰明，還從爺爺身上拔剛長出的血玉葉入魔猛吃。 劉修甫笑說：「雖然情節很奇怪，但那場戲莫名很感人。」 拍攝過程雖然處處高溫難耐，但他依然對角色充滿熱情， 事後更隔空對自己的角色暖心喊話：「吳雙一，不要急著交朋友， 做自己就好。」







Netflix台劇《聰明鎮》集結了伊藤潤二的知名作品並進行改編，找來梁詠琪、陳姸霏、宋柏緯、唐從聖、天心還有小S的大女兒Elly主演，預告驚悚令人期待，不過第一集劇情節奏緩慢偏悶，讓人大失所望，只有劉修甫飾演的怪怪學生吳雙一，時不時露出邪惡笑容，還對同學下詛咒，讓人看了不寒而慄。《聰明鎮》第一集中梁詠琪希望女兒陳姸霏考上醫學院，孟母三遷帶她搬到新學區，陳姸霏一進到學校，就感覺整間校園哪裡「怪怪的」，佈告欄上的照片，所有學生都面無表情歪著頭，但因為媽媽希望，所以她只好乖乖聽話。或許是為了鋪陳這樣的情境，第一集的恐怖指數幾乎是零，半夜不開燈看也完全不可怕，小S女兒的戲份也在尾端才出現，反而是飾演「雙一」的劉修甫令人印象深刻，他原本就五官深邃，為了詮釋讀書讀到瘋癲的狀態，他時而呆滯時而驚恐，時而露出邪笑，情緒轉折令人毛骨悚然。後面的集數中，劉修甫遭到霸凌，在酷暑下被麻繩全身緊緊綑綁、嘴巴貼膠帶，