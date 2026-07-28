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台中市議會今(28)日進行施政報告，市長盧秀燕細數執政以來的「幸福城市」政績。然而，市議員張芬郁提出強烈質疑，批評報告內容雖然數據漂亮，卻掩蓋了食安查驗比例失衡、青年薪資6都墊底，以及地方建設停滯等施政隱憂，直言市民的真實感受與市長截然不同。張芬郁指出，食安處長期以極高的強度與密度查驗肉品，從民國110年至去年5月底，萊豬與瘦肉精查驗累計達8萬4,485件，單單去年就稽查了1萬3,781件；然而，對於高風險的中聯油品卻僅有1件抽驗紀錄。張芬郁直言，這種情況導致食安處檢驗人員疲於奔命，實驗室塞滿待檢肉品，進而排擠了風險更高、更易發生系統性中毒或致癌的其他食安項目。她認為，在中聯油脂事件上，完全暴露出市府因稽查能量失衡而無法及早揪出不良廠商，更批評盧市長是用政治對抗來掩飾治理的不足。另外，張芬郁也點出盧秀燕施政7年多來的市政隱憂。她指出，台中市不僅青年失業率偏高、薪資所得居6都之末，房價所得比更達11.11倍，生活壓力僅次於雙北。此外，市府缺乏完整的產業政策來留住年輕人，大里夏田產業園區至今毫無進展。張芬郁感嘆，盧市長看見了城市的蛻變，但大里、霧峰地區卻見證了一座「垃圾山」。全因文山焚化爐7年來遲未進行整建，必須一路拖到民國119年、交由下任市長才能完工。她批評，盧市長或許將帶著榮耀卸任，但市民的痛苦指數卻不斷攀升，不知光榮感何在。