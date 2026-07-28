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▲原本打算在今日搭機離開日本的他們，現在因為餘震不斷，導致機場停止報到手續。（圖／2A夫妻臉書）

日本熊本縣今（28）日發生規模7.1強震、最大震度7，災情陸續傳出。頻道有著17萬人追蹤的YouTuber「2A夫妻」剛好在熊本旅遊，稍早在臉書上發文表示「超可怕，比台灣地震還可怕，比921還可怕」，在一樓就能感受到劇烈搖晃，透露機場停止報到手續，超商的燈也壞了、餐廳煤氣無法使用，直呼：「現在要上廁所都有陰影 。」YouTuber「2A夫妻」頻道內容主要分享出國自由行，深受不少粉絲喜愛，並有著17.2萬人訂閱。人在九州旅遊的他們，稍早發文透露在機場上廁所時遇到強震，劇烈搖晃讓他直接在廁所尖叫，直呼：「超可怕！比台灣地震還可怕，比921還可怕。」而且人在一樓就搖成這樣，完全不敢想像高樓層的狀況。另外，原本打算在今日搭機離開日本的他們，現在因為餘震不斷，導致機場停止報到手續，就連超商的燈也壞了，餐廳的煤氣無法使用。原定傍晚6：40的飛機連出境都無法。貼文一出引來許多粉絲關心：「人沒事就好，還要看你們去旅遊」、「平安，注意安全」、「哇，真的嚇死了」、「一切小心。」地震專家分析，此次地震可能與2016年熊本強震有關，推測當年未完全釋放能量的日奈久斷層帶南段再次活動所致。而專家也提醒，2016年熊本地震後地震活動曾持續相當長一段時間，此次不排除後續仍有頻繁餘震，且若震源往南延伸至沿海地區，未來仍須留意海嘯發生的可能性。