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日本熊本今（28）日下午發生芮氏規模7.1強震，並陸續發生多起餘震。對此行政院長卓榮泰表示，目前海嘯不會對台灣造成影響，請國人安心。另請外交部積極協助旅居日本的國人，消防署特種搜救隊也已整備待命中，將視日方需求，隨時提供必要的人道協助，強調面對天災，台灣與日本始終相互扶持、彼此關懷，誠摯慰問受地震影響的日本民眾，衷心期盼所有人平安，災情降到最低，早日恢復正常生活。對於熊本強震，卓榮泰表示，請旅居熊本及鄰近地區的國人務必提高警覺，注意自身安全，並隨時留意當地政府發布的防災資訊，配合相關避難措施。卓榮泰說，日本政府已針對有明海及八代海發布海嘯注意報，預估可能出現約1公尺高的海嘯。經交通部中央氣象署研判，目前海嘯不會對台灣造成影響，太平洋地區海嘯威脅警報亦已解除，請國人安心。卓榮泰指出，已請外交部持續掌握當地災情，積極協助旅居日本的國人，並與駐外館處保持密切聯繫；內政部消防署特種搜救隊也已整備待命中，將視日方需求，隨時提供必要的人道協助。最後卓榮泰說，面對天災，台灣與日本始終相互扶持、彼此關懷。誠摯慰問受地震影響的日本民眾，衷心期盼所有人平安，災情降到最低，早日恢復正常生活。