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好市多貨架劇烈搖晃 商品如雨落下

網友：多人遭掉落物壓傷 大家合力救出受困民眾

驚險瞬間曝光 民眾憂高處貨櫃掉落

官方持續確認災情 消防接獲大量報案

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，各地災情持續傳出，社群平台也開始出現震後的慘況畫面。其中一段拍攝於熊本好市多（Costco）的畫面，可見近3層樓高的貨架劇烈搖晃，大量商品從高處掉落，現場民眾驚慌躲避、尖叫聲四起，另外在停車場還疑似出現地面塌陷的狀況。地震發生後，社群平台X（舊稱推特）流傳多段熊本好市多店內畫面，只見高聳貨架在強烈搖晃中左右擺動，堆放在高處的大量商品不斷掉落，貨物散落滿地，現場一片狼藉。當時正在購物的民眾紛紛躲避掉落物，並迅速往較空曠區域移動，現場一片混亂，還可聽見孩童哭喊及民眾驚呼聲，店內氣氛相當緊張。一名自稱當時正在熊本好市多購物的網友表示，地震發生瞬間，店內堆放的大量商品紛紛掉落，停車場也疑似出現塌陷情形。他表示，現場有不少民眾遭掉落商品壓住或被砸傷，自己附近就有一名受困者，於是和周圍幾位民眾合力將人救出，之後依照工作人員的避難引導撤離現場。該名網友指出，自己僅受到輕傷，目前已平安脫困。另有網友分享，地震發生時最擔心的是高處堆放的貨櫃或大型貨物掉落，不斷抬頭注意上方狀況，「真的非常可怕」。他也透露，同行家人的腿一度受困，幸好最後順利脫困，並提醒其他民眾留意後續餘震，避免再次發生危險。除了好市多傳出災情外，熊本縣消防單位表示，地震發生後已陸續接獲大量119報案，目前正持續確認各地受災情形。消防單位初步掌握已有多人受傷，部分地區也傳出火警，相關人員正持續投入救援與災情清查。隨著餘震持續發生，日本政府及地方政府也呼籲民眾遠離受損建築物及大型貨架等危險區域，留意官方發布的最新防災與避難資訊。