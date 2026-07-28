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▲熊本發生7.1大地震，熊本縣宇城市、冰川町震度為7級，熊本城也傳出外牆崩落。（圖／翻攝熊本 KAB ONLINE官網）

▲日本氣象廳最大震度分級為7，許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。（圖／取自日本氣象廳）

日本熊本發生規模7.1強震，日本熊本縣觀測到最大震度7，多處房屋倒塌、道路受損。不少民眾好奇，日本「震度7」究竟代表多大的搖晃？歷史名城熊本城的外牆也傳出大面積崩塌。日本氣象廳針對各震度級體感分級，震度7會讓許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。日本氣象廳觀測資料顯示，，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町震度都來到6。台灣現行震度制度參考日本氣象廳（JMA）分級方式修訂，兩者對於地表搖晃程度、人體感受與可能造成的災害情況，大致具有對應性。日本氣象廳（JMA）震度分級表（震度とゆれの状況），說明不同震度下，人們的感受、家具受損情形，以及建築物可能出現的損害。人體：幾乎感覺不到搖晃室內情況：無影響建築物情況：無影響人體：僅少數安靜待在室內的人會感受到搖晃。室內情況：幾乎沒有影響。建築物情況：無明顯影響。人體：大多數安靜待在室內的人都能感受到搖晃。室內情況：吊燈等物品輕微晃動。建築物情況：無明顯影響。人體：幾乎所有室內的人都能感受到搖晃。室內情況：吊燈明顯搖晃。建築物情況：一般不會出現損害。人體：多數人會受到驚嚇。室內情況：吊燈劇烈搖晃，未固定家具可能移動或傾倒。建築物情況：一般建築物無重大損害。人體：大多數人感到害怕，會想抓住身邊物體。室內情況：書架上的書、櫃內物品容易掉落，未固定家具可能移動。建築物情況：部分建築開始出現輕微損害。人體：不扶著東西就難以行走。室內情況：大量物品掉落，家具容易傾倒，未補強磚牆可能倒塌。建築物情況：耐震能力較差的建築可能受損。人體：很難站穩。室內情況：大部分未固定家具會移動或倒下，門可能打不開，磁磚、玻璃可能掉落。建築物情況：耐震能力較差的木造建築可能傾斜或部分倒塌。人體：幾乎無法站立，甚至可能被震倒。室內情況：幾乎所有家具都會移動或翻倒。建築物情況：耐震能力不足的建築大量倒塌，可能出現地裂、山崩等災害。人體：無法自行站立或行動。室內情況：家具幾乎全部翻倒，室內物品嚴重散落。建築物情況：許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。