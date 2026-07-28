日本熊本發生規模7.1強震，日本熊本縣觀測到最大震度7，多處房屋倒塌、道路受損。不少民眾好奇，日本「震度7」究竟代表多大的搖晃？歷史名城熊本城的外牆也傳出大面積崩塌。日本氣象廳針對各震度級體感分級，震度7會讓許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。
日本九州芮氏規模7.1強震！最大震度為7級
日本氣象廳觀測資料顯示，日本九州於今日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，熊本縣宇城市、冰川町震度為7級，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町震度都來到6。
台灣現行震度制度參考日本氣象廳（JMA）分級方式修訂，兩者對於地表搖晃程度、人體感受與可能造成的災害情況，大致具有對應性。不過，震度代表的是各地實際感受到的搖晃程度，同一場地震不同地區可能測得不同震度。
日本氣象廳震度分級表
日本氣象廳（JMA）震度分級表（震度とゆれの状況），說明不同震度下，人們的感受、家具受損情形，以及建築物可能出現的損害。
震度0
人體：幾乎感覺不到搖晃
室內情況：無影響
建築物情況：無影響
震度1
人體：僅少數安靜待在室內的人會感受到搖晃。
室內情況：幾乎沒有影響。
建築物情況：無明顯影響。
震度2
人體：大多數安靜待在室內的人都能感受到搖晃。
室內情況：吊燈等物品輕微晃動。
建築物情況：無明顯影響。
震度3
人體：幾乎所有室內的人都能感受到搖晃。
室內情況：吊燈明顯搖晃。
建築物情況：一般不會出現損害。
震度4
人體：多數人會受到驚嚇。
室內情況：吊燈劇烈搖晃，未固定家具可能移動或傾倒。
建築物情況：一般建築物無重大損害。
震度5弱
人體：大多數人感到害怕，會想抓住身邊物體。
室內情況：書架上的書、櫃內物品容易掉落，未固定家具可能移動。
建築物情況：部分建築開始出現輕微損害。
震度5強
人體：不扶著東西就難以行走。
室內情況：大量物品掉落，家具容易傾倒，未補強磚牆可能倒塌。
建築物情況：耐震能力較差的建築可能受損。
震度6弱
人體：很難站穩。
室內情況：大部分未固定家具會移動或倒下，門可能打不開，磁磚、玻璃可能掉落。
建築物情況：耐震能力較差的木造建築可能傾斜或部分倒塌。
震度6強
人體：幾乎無法站立，甚至可能被震倒。
室內情況：幾乎所有家具都會移動或翻倒。
建築物情況：耐震能力不足的建築大量倒塌，可能出現地裂、山崩等災害。
震度7
人體：無法自行站立或行動。
室內情況：家具幾乎全部翻倒，室內物品嚴重散落。
建築物情況：許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。
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日本氣象廳觀測資料顯示，日本九州於今日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，熊本縣宇城市、冰川町震度為7級，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町震度都來到6。
台灣現行震度制度參考日本氣象廳（JMA）分級方式修訂，兩者對於地表搖晃程度、人體感受與可能造成的災害情況，大致具有對應性。不過，震度代表的是各地實際感受到的搖晃程度，同一場地震不同地區可能測得不同震度。
日本氣象廳（JMA）震度分級表（震度とゆれの状況），說明不同震度下，人們的感受、家具受損情形，以及建築物可能出現的損害。
震度0
人體：幾乎感覺不到搖晃
室內情況：無影響
建築物情況：無影響
震度1
人體：僅少數安靜待在室內的人會感受到搖晃。
室內情況：幾乎沒有影響。
建築物情況：無明顯影響。
震度2
人體：大多數安靜待在室內的人都能感受到搖晃。
室內情況：吊燈等物品輕微晃動。
建築物情況：無明顯影響。
震度3
人體：幾乎所有室內的人都能感受到搖晃。
室內情況：吊燈明顯搖晃。
建築物情況：一般不會出現損害。
震度4
人體：多數人會受到驚嚇。
室內情況：吊燈劇烈搖晃，未固定家具可能移動或傾倒。
建築物情況：一般建築物無重大損害。
震度5弱
人體：大多數人感到害怕，會想抓住身邊物體。
室內情況：書架上的書、櫃內物品容易掉落，未固定家具可能移動。
建築物情況：部分建築開始出現輕微損害。
震度5強
人體：不扶著東西就難以行走。
室內情況：大量物品掉落，家具容易傾倒，未補強磚牆可能倒塌。
建築物情況：耐震能力較差的建築可能受損。
震度6弱
人體：很難站穩。
室內情況：大部分未固定家具會移動或倒下，門可能打不開，磁磚、玻璃可能掉落。
建築物情況：耐震能力較差的木造建築可能傾斜或部分倒塌。
震度6強
人體：幾乎無法站立，甚至可能被震倒。
室內情況：幾乎所有家具都會移動或翻倒。
建築物情況：耐震能力不足的建築大量倒塌，可能出現地裂、山崩等災害。
震度7
人體：無法自行站立或行動。
室內情況：家具幾乎全部翻倒，室內物品嚴重散落。
建築物情況：許多耐震能力不足的建築倒塌，部分耐震建築也可能受損，可能伴隨大規模地裂、山崩等嚴重災害。
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